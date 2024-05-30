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Ростех

Ростех впервые показал мобильный пункт управления беспилотниками для спасателей

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Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех впервые представил на выставке «Комплексная безопасность» мобильный пункт управления беспилотными авиационными системами для проведения спасательных операций. Новый комплекс позволяет оперативно развернуть в полевых условиях точку для работы с БПЛА.

С помощью дрона операторы могут в режиме реального времени получать информацию из наиболее опасных зон ЧС, выполнять воздушный поиск объектов, осуществлять мониторинг пожароопасной, паводковой и ледовой обстановки, а также вести разведку путей движения и аэрофотосъемку.

Новый пункт управления беспилотными авиационными системами (ППУ БАС) создан специалистами Рязанского радиозавода (входит в «Росэлектронику») на базе специализированного автомобиля «КАМАЗ» повышенной проходимости. Он включает в себя ряд телекоммуникационного оборудования для организации каналов спутниковой, проводной и радиосвязи, системы видеонаблюдения и видео-конференц-связи в зоне выполнения задач.

«Мобильный пункт управления, разработанный на предприятии «Росэлектроники», может сопрягаться с разными типами беспилотников. Это позволяет спасателям использовать дроны, оснащенные фото-, видео- и мультиспектральными камерами, тепловизором, дозиметром радиации, газоанализатором, системой голосового оповещения и другими техническими средствами. Благодаря этому специалисты имеют возможность выполнять практически все задачи по мониторингу в зоне чрезвычайной ситуации», – сказали в Ростехе.

В состав комплекса входит компактная спутниковая станция Ku-диапазона для организации широкополосной связи. Аппаратура обеспечивает скорость передачи информации по спутниковому каналу связи от 2 до 4 Мбит/с. Оборудование разработано входящим в «Росэлектронику» НПЦ «Вигстар».

Также на борту комплекса находится комплект аппаратуры профессиональной радиосвязи стандарта DMR производства концерна «Созвездие»: транспортные и портативные DMR-радиостанции, антенны и переносной ретранслятор. Устройства предназначены для обеспечения радиосвязи в сложных погодных условиях и устойчивы к воздействию внешних факторов – вибрации, механическим повреждениям, высоким температурам и попаданию влаги.

«Рязанский радиозавод обладает большим опытом производства мобильных комплексов для МЧС России и продолжает расширять линейку актуальных решений для спасателей. Зачастую бывает крайне сложно и опасно исследовать территорию во время ЧС даже с помощью пилотируемой авиации, и в таких случаях целесообразно использовать беспилотники. Новый комплекс позволяет получать информацию с дронов в режиме реального времени и моментально передавать данные о состоянии того или иного опасного объекта в центр, не подвергая риску жизнь и здоровье спасательных отрядов», – рассказал генеральный директор Рязанского радиозавода Александр Крутов.

В течение 2022-2023 годов Рязанский радиозавод поставил в интересах территориальных подразделений МЧС России 21 мобильный узел связи для работы в условиях чрезвычайных ситуаций (МУС ЧС) и 13 мобильных комплексов информирования населения (МКИОН). Предприятие определено единственным поставщиком комплексов до февраля 2027 года.

Международный салон средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность» будет проходить с 29 мая по 1 июня 2024 года в КВЦ «Патриот».

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Страны
Россия
Компании
КАМАЗ
Концерн «Созвездие»
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