Сделано в Ростехе: противоосколочное одеяло

Поражение осколками по статистике современных боевых действий является вторым по частоте поражающим фактором. И если у бойцов, как правило, имеются разнообразные средства индивидуальной бронезащиты, то для безопасности мирных жителей и важных объектов могут применяться противоосколочные одеяла. Они предназначены для поглощения осколков и ослабления ударной волны, образующейся в результате взрыва.

Производство таких одеял в прошлом году началось в НИИ стали концерна «Калашников». Недавно одеяло «Эгида» было доработано для защиты от обнаружения приборами ночного видения и тепловизионными прицелами.

Под сверхпрочным покрывалом

Защита от осколков при взрывах является критически важной для сохранения жизни и здоровья людей в зонах конфликта или при работе со взрывоопасными материалами. Одним из наиболее эффективных методов защиты является использование специальных сооружений и укрытий. Кроме того, важную роль в защите от осколков играют личные защитные средства: бронежилеты, каски, бронированные костюмы и т.д. Они поглощают энергию взрыва и предотвращают проникновение осколков в тело.

Однако если опасность реальна, а укрытий поблизости нет, как нет и возможности использовать бронежилет, то спастись от ранения осколками и вторичными поражающими факторами взрыва может помочь противоосколочное одеяло.

Это специализированное защитное средство, предназначенное для минимизации риска получения травм от осколков при взрывах. Оно используется в различных ситуациях, связанных с разминированием, обезвреживанием взрывоопасных предметов, а также в случаях угрозы террористических актов.

Из чего «шьют» противоосколочные одеяла

Противоосколочное одеяло обычно состоит из нескольких слоев высокопрочных материалов, таких как баллистический нейлон, сверхвысокомолекулярный полиэтилен, арамидные ткани, например кевлар. Эти материалы обладают высокой устойчивостью к разрывам и проколам, что позволяет эффективно поглощать и рассеивать энергию взрыва и удерживать осколки. Размер и форма одеял могут варьироваться в зависимости от конкретных задач и уровня угрозы.

Противоосколочные одеяла применяются в ситуациях, когда существует риск взрыва и образования осколков. Например, такие одеяла могут применяться саперами и специалистами по разминированию при работе с подозрительными объектами и взрывными устройствами. Одеяло укладывается поверх опасного предмета, чтобы в случае взрыва минимизировать разлет осколков и их воздействие на людей и оборудование. Кроме того, одеялом можно защитить от повреждения осколками критически важные объекты инфраструктуры (трансформаторы, сетевое оборудование, оборудование связи и т.д.).

Также противоосколочные одеяла могут применяться в зонах повышенной опасности, например на контрольно-пропускных пунктах, в аэропортах и на вокзалах, где существует риск террористических актов. Они могут использоваться для быстрого укрытия подозрительных предметов до прибытия специалистов. В военной сфере одеяла применяются для защиты личного состава и техники от осколков и взрывов во время боевых действий.

Инновации от НИИ стали

О средствах защиты в НИИ стали концерна «Калашников» знают не понаслышке. Более 80 лет здесь разрабатывают материалы и конструкции для защиты вооружения, техники и людей. Кроме брони для практически всех видов советской и российской бронетехники, в институте разработаны и такие уникальные продукты, как защита саркофага В.И. Ленина, защита для ликвидаторов чернобыльской катастрофы, хранилище Центробанка и др.

В 2023 году НИИ стали запустил в серийное производство противоосколочное одеяло «Эгида». Оно представляет собой многослойный пакет мягкой защитной структуры на основе высокопрочной баллистической арамидной ткани и СВМПЭ (сверхвысокомолекулярного полиэтилена высокой плотности). Пакет помещен в чехол из прочного, износостойкого материала.

Размеры одеяла – 1х2 м – позволяют использовать его для персональной защиты, а также закрывать им предметы, технику, оконные и дверные проемы. Одеяло компактно складывается, удобно в транспортировке и может быть быстро раскрыто для применения. Вес – от 8,4 до 10 кг.

Если говорить о модификациях одеяла, то их у НИИ стали на данный момент две – «Эгида-У» тяжелее простой «Эгиды», но отличается большей противоосколочной стойкостью. Противоосколочная стойкость защиты оценивается так называемым баллистическим пределом. Это скорость стандартного осколка, при которой защита пробивается или не пробивается с вероятностью 50%. В России в качестве стандартного осколка принят стальной шарик диаметром 6,3 мм и массой 1,05 г. Противоосколочная стойкость одеяла «Эгида» по этому параметру составляет 450 м/с, а «Эгида-У» − 550 м/с.

Однако при взрыве гранат, мин и других осколочных боеприпасов спектр осколков, во-первых, сильно отличается как по скорости, так и по массе, а во-вторых, осколки, как правило, имеют острые кромки, которые легко режут баллистические ткани. Как показало себя одеяло «Эгида» в ходе испытаний реальными гранатами, можно посмотреть на видео:

Весной этого года НИИ стали доработал свое изделие. В частности, были улучшены маскирующие свойства одеяла, и теперь технику под «Эгидой» не видно через приборы ночного видения и тепловизионные прицелы. Также была подтверждена высокая радиопрозрачность одеяла, благодаря чему его можно использовать для защиты узлов радиолокационных станций.

Противоосколочные одеяла представляют собой важное средство защиты, способное существенно снизить риск травм и повреждений в различных опасных ситуациях, а также защитить технику от поражения осколками. Эффективность таких одеял обусловлена использованием современных высокопрочных материалов и продуманной конструкцией, что делает их важными элементами в работе специалистов по безопасности, спасателей и военных.