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Ростех

Ростех раскрыл характеристики нового робота-пожарного

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Робот-пожарный Ант-1000ПМ
Робот-пожарный Ант-1000ПМ.
Источник изображения: Ростех

Холдинг «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех раскрыл характеристики нового робота-пожарного Ант-1000ПМ. Машина способна бороться с огнем в экстремальных для человека условиях: сильном задымлении и высоких температурах. При этом оператор может управлять комплексом с безопасного расстояния – на дистанции до 1000 метров. Разработка впервые демонстрируется на выставке «Комплексная безопасность».

Ант-1000ПМ получил специальный пожарный модуль с лафетным стволом и водопенной эжекторной насадкой. При этом оборудование установлено на специальной подвижной стреле и позволяет «дотянуться» до огня на расстоянии 60 метров. Кроме того, робот-пожарный может разбирать завалы с помощью манипуляторов. Это поможет быстро устранить последствия пожара.

«Новый Ант-1000ПМ оснащен системой дистанционного управлении, связи, а также включает внешние камеры и набор датчиков. Оборудование позволяет применять машину на дистанции до 1000 метров. Благодаря этому комплекс сможет заменить спасателей на опасных участках пожаров. Например, во время тушения построек, которые могут обрушиться из-за повреждений. Еще одно преимущество – высокая унификация с базовой моделью – мини-погрузчиком Ант-1000, который уже производит Ростех. В машине использованы проверенные технические решения, а высокая серийность позволила предлагать Ант-1000ПМ по конкурентной стоимости», – сказал директор по производству дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники КЭМЗ Кирилл Фудиман.

Работы по созданию новой роботизированной машины ведутся в рамках четырехстороннего соглашения между АО «КЭМЗ», АО «ВНИИ «Сигнал», компании «Коруфайер» и Всероссийским научно-исследовательским институтом по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России. Ант-1000ПМ – первая совместная разработка в области мобильной противопожарной техники.

Международный салон «Комплексная безопасность» – ведущее мероприятие в области технологий безопасности гражданского применения. В 2024 году салон будет посвящен безопасности объектов инфраструктуры. Мероприятие пройдет с 29 мая по 1 июня в подмосковном парке «Патриот».

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Высокоточные комплексы
КЭМЗ
МЧС
Ростех
Выставки
Комплексная безопасность
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