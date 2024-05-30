Захарова назвала Кирби "капитаном очевидностью"

Официальный представитель МИД РФ заявила об этом, после слов координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома о причастности Вашингтона к выработке так называемой формулы мира президента Украины

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "капитаном очевидностью" координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби после его слов о причастности Вашингтона к выработке так называемой формулы мира президента Украины Владимира Зеленского.

"Капитан очевидность", - сказала дипломат в комментарии ТАСС.

Ранее Кирби на специальном онлайн-брифинге для журналистов признал, что Белый дом вносил свой вклад в "формулу мира".

Зеленский еще в ноябре 2022 года, выступая по видеосвязи перед участниками саммита Группы двадцати, выдвинул так называемый план достижения мира из десяти пунктов, не учитывающий позицию Москвы. Речь, в частности, идет о полном выводе Вооруженных сил РФ за границы 1991 года и возвращении Украине контроля в "исключительной экономической зоне" в Азовском и Черном морях.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков впоследствии отмечал, что заявления Киева о мирном урегулировании делаются без учета существующих реалий, Москва не видит прогресса в мирном процессе вокруг Украины и поэтому продолжит специальную военную операцию.