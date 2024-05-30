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ТАСС

Замглавы МО РФ и командующий ВВС Мьянмы отметили положительную динамику развития ВТС

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Источник изображения: Минобороны России

В российском военном ведомстве отметили, что стороны также подчеркнули "взаимный настрой к укреплению диалога по линии военных ведомств и наращиванию взаимовыгодных связей, в том числе между военно-воздушными силами двух стран"

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Заместитель министра обороны России Александр Фомин и командующий Военно-воздушными силами Мьянмы Тун Аунг в ходе встречи в Москве отметили положительную динамику развития двустороннего военного и военно-технического сотрудничества. Об этом сообщили в российском военном ведомстве.

"Сегодня в городе Москве состоялась рабочая встреча заместителя министра обороны Российской Федерации генерал-полковника Александра Фомина с командующим Военно-воздушными силами Республики Союз Мьянма Тун Аунгом. В ходе переговоров была отмечена положительная динамика развития двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, определены перспективные направления взаимодействия и намечены пути их реализации", - сказали в ведомстве.

В МО РФ уточнили, что также "подчеркнут взаимный настрой к укреплению диалога по линии военных ведомств и наращиванию взаимовыгодных связей, в том числе между военно-воздушными силами двух стран". Встреча прошла в дружественной обстановке. 

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Страны
Мьянма
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Фомин Александр
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