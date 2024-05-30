На Украине заметили российскую самоходную ванну

Readovka: на Украине заметили самоходную ванну для доставки грузов

В зоне боевых действий на Украине заметили самоходную ванну. Как сообщает Readovka в своем Telegram-канале, самодельное транспортное средство доставляло на линию боевого соприкосновения важные грузы для российских войск.

Отмечается, что устройство было замечено оператором украинского дрона. Что именно везла самоходная ванна, остается неизвестным. О судьбе роботизированного транспортного средства тоже не сообщается.

Ранее на Украине заметили многоцелевой транспортер-тягач МТ-ЛБ с массивным антидроновым козырьком, который называют «мангалом».