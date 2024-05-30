Boeing выиграла контракт ВВС США на поставку управляемых авиабомб

Boeing выиграла контракт ВВС США на поставку управляемых авиационных бомб

Корпорация Boeing получила контракт Военно-воздушных сил (ВВС) США на поставку управляемых авиационных бомб общей стоимостью около 7,5 миллиарда долларов. Об этом сообщает издание Defense News.

В задачи компании входит дооснащение имеющихся боеприпасов комплектами Joint Direct Attack Munitions (JDAM), превращающими неуправляемые бомбы в корректируемые. Контракт с фиксированной ценой не ограничен по времени и числу боеприпасов. Исполнение контракта будет проводиться на заводе компании в городе Сент-Луис американского штата Миссури до конца февраля 2030 года.

Издание отмечает, что часть средств на контракт предоставили Военно-морские силы США. Также некоторое количество JDAM получат иностранные заказчики.

Defense News напоминает, что стоимость одного комплекта JDAM колеблется от 25 000 до 84 000 долларов и зависит от объема годового заказа за оборудование со стороны Пентагона.

Ранее издание TWZ сообщило, что американские стратегические малозаметные бомбардировщики B-2 Spirit могут получить 2,3-тонные противобункерные бомбы GBU-72/B, включающие комплект семейства JDAM.