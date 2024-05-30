Аналог российского УМПК: США закупили управляемые бомбы JDAM на миллиарды долларов

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ВВС США заказали у концерна Boeing очень крупную партию комплектов, которые превращают обычные бомбы в боеприпасы с высокоточным наведением, известные как JDAM. Аналогичные изделия в России получили название УМПК: именно они позволяют авиации наносить удары издалека по позициям окопавшихся украинских подразделений, третируя личный состав ВСУ постоянными налетами.

Стоимость приобретаемой Пентагоном партии JDAM выглядит весьма солидной – выделяется $7,5 млрд. При этом цена одного комплекта JDAM варьируется от $25 тыс. до $84 тыс. в зависимости от годового объема заказов со стороны ВВС. То есть может быть закуплено до 300 тыс. управляемых бомб. Срок выполнения контракта не называется.

Boeing поставит комплекты хвостового оперения JDAM и другие компоненты, необходимые для преобразования свободнопадающих бомб в управляемое оружие. Соглашение также включает предоставление запасных частей, ремонтное обслуживание, техническую помощь и лазерные сенсоры JDAM.

JDAM создаются путем крепления модулей планирования к неуправляемым бомбам весом от 500 до 2000 фунтов. Эти комплекты включают в себя навигационную систему и блок управления наведением GPS, что позволяет точно направлять бомбу с самолета на цель даже в неблагоприятных погодных условиях.