Украинские военнослужащие пожаловались американскому телеканалу на недостатки танка Abrams

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Украинские танкисты посетовали на наличие у поставленных Киеву американских танков Abrams ряда существенных недостатков, при этом выразив сомнение в боевых качествах этих машин.

В репортаже американского телеканала CNN танкисты ВСУ рассказали о выявленных в процессе эксплуатации слабые места и недостатки поставленных США боевых машин. В частности, украинские боевики рассказали, что броня у доставшихся ВСУ американских танков не способна обеспечить достаточную защиту экипажа. Кроме того, в условиях боевых действий, в ходе которых массово применяются беспилотники, как только танк выходит на позиции, его сразу же пытаются подбить.

Военнослужащие ВСУ также добавили, что американские танки, как правило, являются "мишенью номер один" для российских бойцов. Положение усугубляется тем, что Abrams поставляются на Украину без динамической защиты.

Украинский экипаж американского танка продемонстрировал CNN поврежденную активную броню, кустарным образом установленную на одном из поврежденных танков Abrams, а также рассказали, что при этом они пластины с пластиковой взрывчаткой, которые при попадании в них снаряда детонируют, таким образом обеспечивая дополнительную защиту за счет ответного взрыва.

Танкисты ВСУ выразили разочарование тем, что западная бронетехника разработана для ведения войны в стиле НАТО, при котором союзные авиация и артиллерия готовят поле боя до начала наступления танков и пехоты.