Министр обороны ФРГ выступил против отправки на Украину военных инструкторов

По словам Бориса Писториуса, ему "еще никто не смог объяснить, в чем бы заключалось преимущество при обучении на украинской территории"

БЕРЛИН, 29 мая. /ТАСС/. Министр обороны ФРГ Борис Писториус против того, чтобы отправлять военных инструкторов на территорию Украины. Об этом он заявил во время посещения полигона на востоке Германии, где Вооруженные силы Украины обучаются работе с системами ПВО Patriot.

По словам министра, ему "еще никто не смог объяснить, в чем бы заключалось преимущество при обучении на украинской территории".

"Дополнительный эффект, которого я не вижу, не соотносится с риском и усилиями, которые придется приложить, и поэтому для нас это не является вариантом", - приводит его слова агентство DPA.