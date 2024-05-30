Войти
ТАСС

Министр обороны ФРГ выступил против отправки на Украину военных инструкторов

442
0
0
Министр обороны Германии Борис Писториус
Министр обороны Германии Борис Писториус.
Источник изображения: Ronny Hartmann/ Bongarts/ Getty Images

По словам Бориса Писториуса, ему "еще никто не смог объяснить, в чем бы заключалось преимущество при обучении на украинской территории"

БЕРЛИН, 29 мая. /ТАСС/. Министр обороны ФРГ Борис Писториус против того, чтобы отправлять военных инструкторов на территорию Украины. Об этом он заявил во время посещения полигона на востоке Германии, где Вооруженные силы Украины обучаются работе с системами ПВО Patriot.

По словам министра, ему "еще никто не смог объяснить, в чем бы заключалось преимущество при обучении на украинской территории".

"Дополнительный эффект, которого я не вижу, не соотносится с риском и усилиями, которые придется приложить, и поэтому для нас это не является вариантом", - приводит его слова агентство DPA. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
Похожие новости
28.07.2011
За последние 10 лет США расширили свою военную сеть в мире ("OpEdNews.com", США)
29.09.2010
«Перезагрузка» цвета хаки
13.07.2010
К оружию! Первый заместитель министра обороны Владимир Поповкин раскрыл планы переоснащения армии – полный текст интервью
21.04.2010
Зенитные ракетные системы: ситуация на мировом рынке
31.03.2010
Новый бизнес итальянцев в России
21.01.2010
Боевая мощь восточного соседа
20.10.2009
США потратит 100 миллионов долларов на военные базы в Европе
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.05 15:42
  • 24
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 30.05 15:03
  • 5
О Гос. программах вооружений при Путине.
  • 30.05 14:32
  • 1
«Российское мастерство и изобретательность»: пушку от БМП-1 переделали в буксируемое орудие
  • 30.05 13:19
  • 1643
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 30.05 11:02
  • 2
Из-за российских успехов Белый дом пересматривает часть красных линий (The Washington Post, США)
  • 30.05 09:30
  • 8
В JAXA допускают, что лунный модуль SLIM сможет начать выработку электроэнергии
  • 29.05 15:16
  • 0
Силы быстрого реагирования НАТО – готовность номер один
  • 29.05 15:00
  • 11
РЛС "Воронеж" накроет всех
  • 29.05 14:56
  • 1
Владимир Кулишов: пограничники усовершенствовали службу в нынешних условиях
  • 29.05 10:15
  • 1
Французский журналист о ситуации на Украине: боевой дух войск крайне низкий (Le Monde, Франция)
  • 29.05 02:41
  • 1
Часть американских вооружений на Украине обезврежена российскими помехами (The New York Times, США)
  • 28.05 15:11
  • 1
Сосуществование палестинского и израильского государств является гарантией безопасности для Израиля - Боррель
  • 28.05 14:44
  • 1
Bild: Британия, Канада и Эстония готовы доставлять помощь прямо на территорию Украины
  • 28.05 11:48
  • 1
Союзное государство – сила двух суверенных стран
  • 28.05 03:13
  • 1
Москва и Ташкент продолжат сотрудничество в оборонной сфере