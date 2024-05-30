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ТАСС

Блинкен заявил о стабилизации линии фронта на харьковском направлении

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Госсекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен.
Источник изображения: Alex Wong/ Getty Images

Как отметил госсекретарь США, выделенную ранее Украине американскую военную технику поставляют ВСУ

КИШИНЕВ, 29 мая. /ТАСС/. Вашингтонская администрация утверждает, что Киеву после поставок американских вооружений удалось стабилизировать положение на харьковском направлении. Такую версию изложил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на совместной с президентом Молдавии Майей Санду пресс-конференции по итогам визита в Кишинев.

Как отметил руководитель американского внешнеполитического ведомства, выделенную ранее Киеву "военную технику США поставляют украинцам". Он утверждал, что это якобы "стабилизирует фронт". "<...> Я думаю, мы видим стабилизацию фронта [на харьковском направлении] <... >", - сказал госсекретарь.

Как заявил президент России Владимир Путин журналистам 17 мая, планов по взятию Харькова на сегодняшний день нет. 28 мая Путин указал, что "все сейчас идет вокруг событий на подступах к Харькову". По его словам, наступательные действия российских военных на этом направлении были спровоцированы действиями Запада. Президент отметил, что представители стран НАТО, говоря об ударах по России, должны "отдавать себе отчет, с чем они играют". По его словам, в случае применения дальнобойного оружия украинскими войсками Москве вновь придется принимать решение о санитарной зоне. 

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Страны
Молдавия
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
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