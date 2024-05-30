Украина планирует выделить дополнительные средства на вооружение

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Правительство Украины планирует дополнительно выделить на закупку вооружений более $9 млрд, сообщил министр обороны страны Рустем Умеров.

"В настоящее время работаем над решением кабмина о выделении дополнительных почти 370 млрд гривен (порядка $9,2 млрд по курсу Нацбанка Украины - прим. ТАСС) на закупку вооружения", - написал он на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

На прошлой неделе украинская версия журнала Forbes со ссылкой на источники сообщила о готовящемся в стране повышении НДС на 2-3% и военного сбора с 1,5% до 5% из-за роста военных расходов. После информацию о готовящихся изменениях подтвердил глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев, но не указал точных цифр. Он отметил, что Украине в этом году не хватает на военные нужды порядка $7,5 млрд и собрать их, не повышая налоги, невозможно. При этом источники Forbes называли большую сумму - по их информации, дополнительные потребности украинского бюджета оцениваются в $10-12,5 млрд. Также в начале мая правительство Украины одобрило законопроект о повышении с 1 июля акцизов на топливо и алкоголь.

Украина второй год подряд составляет бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать основную часть этого дефицита за счет помощи западных партнеров. В этом году он составит $43,9 млрд. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться и властям страны необходимо "развивать внутренние ресурсы для самофинансирования".