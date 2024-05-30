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ТАСС

В США считают, что Китай занял сторону России в конфликте на Украине

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Флаги РФ и КНР.
Флаги РФ и КНР.
Источник изображения: D-Russia.ru

КНР предоставляет РФ станки, микроэлектронику, нитроцеллюлозу, технологии БПЛА, заявила постоянный представитель Вашингтона при НАТО Джулианн Смит

ВАШИНГТОН, 29 мая. /ТАСС/. Вашингтонская администрация считает, что Китай не занимает нейтральную позицию в отношении конфликта на Украине, а поддерживает Россию путем поставок продукции двойного назначения. С таким заявлением выступила постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит.

"Как вы слышали, мы неоднократно выражали обеспокоенность тем, что предоставление Китаем России станков, микроэлектроники, нитроцеллюлозы, технологий, касающихся беспилотников, позволяет России вести войну на Украине. Так что США и наши партнеры и союзники делают все возможное, чтобы указать на эту поддержку и ясно дать понять китайцам, что мы не считаем, что они могут обоснованно заявлять, что нейтральны по отношению к этой войне России на Украине. В полной мере ясно, что КНР выбрала сторону. И путем предоставления этих компонентов двойного назначения они, по сути, встают на сторону того, что делает Россия, и они позволяют делать это", - утверждала она на онлайн-брифинге для журналистов.

"Так что мы можем коснуться этого на встрече в Праге. Я не знаю, будет ли затронут именно этот вопрос. Сложно предсказать, как пойдет разговор министров", - добавила Смит. В Праге, как планируется, 30 мая состоится неформальная министерская встреча НАТО. Ожидается, что в ней примет участие госсекретарь США Энтони Блинкен.

Пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй ранее заявлял ТАСС, что США "распространяют дезинформацию о том, что Китай оказывает военную поддержку России". По его словам, Пекин "никогда не поставлял оружие ни одной из сторон конфликта" на Украине, а экономическое и торговое сотрудничество между КНР и РФ "не направлено против какой-либо третьей стороны". 

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Страны
Китай
Россия
США
Украина
Проекты
NATO
БПЛА
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