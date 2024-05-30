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Установлен рекорд по размещению электродов в мозге

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Фото: precisionneuro.io
Фото: precisionneuro.io.

Конкурент Neuralink установил рекордное количество электродов в мозг — 4096 штук

Представители компании Precision Neuroscience заявили, что побили рекорд по установке наибольшего числа электродов в человеческом мозге. Об этом сообщает издание ArsTechnica.

Precision Neuroscience занимается созданием интерфейсов нейрокомпьютеров и считается конкурентом Neuralink Илона Маска. Neuralink была основана нейрохирургом Беном Рапопортом в 2016 году, а в 2021 году он покинул стартап Маска и открыл компанию Precision. По словам Рапопорта, его команде удалось установить мозговой имплант с рекордным количеством электродов — 4096 штук.

По словам журналистов медиа, устройство Neuralink имеет 1024 электрода на 64 проводах, которые присоединяются к мозгу. Напротив, электроды девайса от Precision не проникают в мозг, а крепятся к его поверхности с помощью электродосодержащих пленок. В ходе последнего испытания специалисты фирмы установили имплант с помощью четырех электродосодержащих пленок, которые вместе имеют 4096 электродов.

«Этот рекорд является значительным шагом на пути к новой эре», — заявил Бен Рапопорт. По его словам, чем больше электродов прикреплено к мозгу, тем больше информации может собрать имплант.

В конце мая стартап Neuralink получил разрешение на вживление мозгового импланта второму пациенту. Разрешение выдало Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) США.

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