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Интерфакс-АВН

Путин подписал закон о переводе в закрытый режим госзакупок в сфере освоения космоса

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Роскосмос
Роскосмос.
Источник изображения: Александр Щербак/ ТАСС

Москва. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому госкорпорация "Роскосмос" будет осуществлять свои закупки закрытыми конкурентными способами, сообщается на официальном портале опубликования нормативных правовых актов.

Соответствующие поправки внесены в закон "О контрактной системе" (44-ФЗ).

Одобренный документ расширяет перечень госзаказчиков, которые должны проводить свои закупки в закрытом режиме. Сейчас соответствующее положение 44-ФЗ предусматривает, что "закрытые" закупки (проводятся на специализированных электронных торговых площадках - спецЭТП) должны использоваться силовыми ведомствами и их подведомственными организациями, а также госзаказчиками, находящимися под антироссийскими санкциями.

Теперь эта норма будет распространяться на "Роскосмос" и подведомственные госкорпорации госучреждения и унитарные предприятия.

Также это положение 44-ФЗ станет действовать в отношении компаний (юридических лиц), которые получили бюджетные инвестиции на капитальное строительство зданий и сооружений или на приобретение ими объектов недвижимого имущества. Но только в тех случаях, когда бюджетные инвестиции предоставляются в рамках договоров об участии государства в собственности субъекта инвестиций. При этом отмечается, что такие договоры должны предусматривать применение закрытых конкурентных способов закупок при осуществлении закупок за счет бюджетных инвестиций.

"Из-за опасений подпасть под санкции ряд контрагентов, прежде всего иностранных, отказывается от поставок товаров организациям как ОПК, так и ракетно-космической промышленности, - пояснял ранее замгендиректора "Роскосмоса" Никита Никифоров. - Это приводит к нарушению кооперационных цепочек и создает риски несвоевременного выполнения задач, стоящих перед ракетно-космической промышленностью".

Основные положения одобренного закона вступят в силу с 1 января 2025 года.

Сам "Роскосмос" ранее неоднократно предлагал ограничить распространение информации о закупках в ракетно-космической отрасли.

Как сообщалось, в 2022 году после введения антироссийских санкций, под которые подпало большое число госкомпаний (по оценкам участников рынка, речь идет о примерно 3 тыс. юридических лиц, на долю которых приходится около 50% от общего объема закупок госкомпаний - ИФ), по решению правительства последние перестали публично раскрывать информацию о своих закупках и размещать ее в ЕИС. Такие компании теперь проводят свои закупки либо неконкурентными способами, либо закрытыми конкурентными способами в электронной форме на спецЭТП.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Путин Владимир
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