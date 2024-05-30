CNN: танки M1 Abrams имеют уязвимость и становятся главной целью на Украине

Это ставит под сомнение целесообразность их использования в конфликте

НЬЮ-ЙОРК, 29 мая. /ТАСС/. Американские танки M1 Abrams имеют критическую уязвимость, что ставит под сомнение целесообразность их использования в конфликте на Украине. Об этом сообщает телекомпания CNN со ссылкой на украинские экипажи танков.

Отмечается, у поставленных США боевых машин, которые являются основным танком американских вооруженных сил стоимостью $10 млн, нет брони против современных типов оружия.

"Его броня недостаточна, она не защищает экипаж. На самом деле сегодня это война беспилотников, поэтому теперь, когда танк выкатывается, они всегда пытаются его подбить", - приводит CNN слова одного из членов экипажа M1 Abrams. Другой его сослуживец добавил, что американские танки "являются целью номер один", а "без защиты экипажа он не выживет на поле боя".

Российские власти неоднократно заявляли, что накачивание Украины оружием не снизит решимости РФ и не изменит хода СВО на Украине. Ранее в мае Сергей Шойгу, занимавший тогда пост министра обороны России, заявил, что общие потери ВСУ за 2024 год превысили 111 тыс. человек, 21 тыс. единиц вооружения и военной техники.