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ТАСС

Подоляк назвал оптимальное количество истребителей для защиты линии фронта

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Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Источник изображения: © AP Photo / Efrem Lukatsky

Советник главы офиса президента Украины отметил, что в настоящее время нужно хотя бы 60 самолетов, оптимально хотелось бы получить - 100-120

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Киеву для защиты линии фронта требуется как минимум 60 западных истребителей, а оптимально было бы получить 100-120 боевых самолетов. Об этом сообщил в интервью агентству Bloomberg советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Киеву сейчас нужно по меньшей мере 60 истребителей для контроля за линией фронта, оптимальным было бы получить 100-120 самолетов", - передает Bloomberg его слова.

Ранее Украина и Бельгия подписали соглашение, которое предусматривает поставку Киеву до 2028 года 30 истребителей F-16. Самолеты также должны передать ряд других европейских стран, однако точное количество машин, которое планируется направить Киеву, не уточняется. Большинство из них поступят не в этом году, а позднее.

Украина ранее также просила для укрепления своей ПВО дополнительно семь систем противовоздушной обороны Patriot, но пока получила лишь от Германии обещание передать одну такую систему. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Бельгия
Германия
Украина
Продукция
F-16
Patriot ЗРК
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