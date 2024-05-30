Войти
ТАСС

Москва и Минск договорились о дальнейшем сотрудничестве в космической сфере

440
0
0
Флаги России и Белоруссии
Флаги России и Белоруссии.
Источник изображения: © Фотохост-агентство РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пояснил, что есть договоренность о том, что российская сторона, если будет такая необходимость, может включить представителей республики в число космонавтов, которые будут проходить уже не ускоренную подготовку, а постоянную

МИНСК, 29 мая. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о договоренностях с РФ по подготовке белорусских космонавтов, которые смогут проходить постоянную подготовку с долгосрочными задачами и программой.

"Мы с [президентом РФ Владимиром] Путиным договорились: пожалуйста, он говорит, в число космонавтов мы готовы включить. Если кто-то хочет - пожалуйста. Мы договорились с россиянами - по конкурсу. Пройдете конкурс - будете в группе космонавтов готовиться. Это тяжелая работа, с большим риском. Но, конечно, популярная", - сказал Лукашенко, общаясь с работниками завода "Легмаш" в Орше, его слова приводит агентство БелТА.

Он пояснил, что есть договоренность о том, что российская сторона, если будет такая необходимость, может включить представителей республики в число космонавтов, которые будут проходить уже не ускоренную подготовку, а постоянную - с долгосрочными задачами и программой.

Лукашенко также упомянул об озвученных ранее планах России построить свою орбитальную станцию. "Россияне начинают строить, мне Путин об этом сказал, свою космическую станцию. Сейчас она международная, куда летела наш космонавт. А они будут строить свою, - сказал Лукашенко. - Президент России сказал: если хочешь, присоединяйся, будем вместе делать. Насколько это возможно. Подумаем. Если наши умные люди решатся на это, будем участвовать".

Глава государства отметил, что еще с советских времен Белоруссия имеет свою нишу в космической отрасли. Это в том числе различные спутники, микроэлектроника. "Мы производим много для космоса, особенно сейчас. Начиная от микроэлектроники, чипов, помогая нашей космонавтике, которая осталась в России, - сказал президент. - В советские времена мы многое делали, начиная от приборов до обшивки космических летательных аппаратов. Мы делали и делаем хорошие космические спутники дистанционного зондирования Земли, спутники связи можем делать и так далее. Мы в этом направлении работаем и будем работать".

В апреле текущего года Владимир Путин и Александр Лукашенко в Москве обсудили совместную деятельность России и Белоруссии в освоении космоса. Российский лидер сообщил, что она не ограничивается полетом первого белорусского космонавта Марины Василевской. Также речь шла и о том, что Белоруссия включится в работу по созданию Российской орбитальной станции. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
26.04.2007
Президент не стал продлевать службу главному вооруженцу армии Алексею Московскому
20.03.2007
Иранский шах. Ядерная программа Тегерана загнала внешнюю политику России в угол
19.03.2007
Путин внес изменения в устав "Рособоронэкспорта"
02.03.2007
МОСКВА И ПЕКИН СЫГРАЮТ В ВОЙНУ Совместные российско-китайские военные учения впервые пройдут на ядерном фоне
11.12.2006
Киевские диалоги
11.12.2006
Оно вам НАТО?
27.11.2006
США МОГУТ РАСШИРИТЬ ЧЕРНЫЙ СПИСОК
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.05 15:42
  • 24
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 30.05 15:03
  • 5
О Гос. программах вооружений при Путине.
  • 30.05 14:32
  • 1
«Российское мастерство и изобретательность»: пушку от БМП-1 переделали в буксируемое орудие
  • 30.05 13:19
  • 1643
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 30.05 11:02
  • 2
Из-за российских успехов Белый дом пересматривает часть красных линий (The Washington Post, США)
  • 30.05 09:30
  • 8
В JAXA допускают, что лунный модуль SLIM сможет начать выработку электроэнергии
  • 29.05 15:16
  • 0
Силы быстрого реагирования НАТО – готовность номер один
  • 29.05 15:00
  • 11
РЛС "Воронеж" накроет всех
  • 29.05 14:56
  • 1
Владимир Кулишов: пограничники усовершенствовали службу в нынешних условиях
  • 29.05 10:15
  • 1
Французский журналист о ситуации на Украине: боевой дух войск крайне низкий (Le Monde, Франция)
  • 29.05 02:41
  • 1
Часть американских вооружений на Украине обезврежена российскими помехами (The New York Times, США)
  • 28.05 15:11
  • 1
Сосуществование палестинского и израильского государств является гарантией безопасности для Израиля - Боррель
  • 28.05 14:44
  • 1
Bild: Британия, Канада и Эстония готовы доставлять помощь прямо на территорию Украины
  • 28.05 11:48
  • 1
Союзное государство – сила двух суверенных стран
  • 28.05 03:13
  • 1
Москва и Ташкент продолжат сотрудничество в оборонной сфере