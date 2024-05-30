Москва и Минск договорились о дальнейшем сотрудничестве в космической сфере

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пояснил, что есть договоренность о том, что российская сторона, если будет такая необходимость, может включить представителей республики в число космонавтов, которые будут проходить уже не ускоренную подготовку, а постоянную

МИНСК, 29 мая. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о договоренностях с РФ по подготовке белорусских космонавтов, которые смогут проходить постоянную подготовку с долгосрочными задачами и программой.

"Мы с [президентом РФ Владимиром] Путиным договорились: пожалуйста, он говорит, в число космонавтов мы готовы включить. Если кто-то хочет - пожалуйста. Мы договорились с россиянами - по конкурсу. Пройдете конкурс - будете в группе космонавтов готовиться. Это тяжелая работа, с большим риском. Но, конечно, популярная", - сказал Лукашенко, общаясь с работниками завода "Легмаш" в Орше, его слова приводит агентство БелТА.

Он пояснил, что есть договоренность о том, что российская сторона, если будет такая необходимость, может включить представителей республики в число космонавтов, которые будут проходить уже не ускоренную подготовку, а постоянную - с долгосрочными задачами и программой.

Лукашенко также упомянул об озвученных ранее планах России построить свою орбитальную станцию. "Россияне начинают строить, мне Путин об этом сказал, свою космическую станцию. Сейчас она международная, куда летела наш космонавт. А они будут строить свою, - сказал Лукашенко. - Президент России сказал: если хочешь, присоединяйся, будем вместе делать. Насколько это возможно. Подумаем. Если наши умные люди решатся на это, будем участвовать".

Глава государства отметил, что еще с советских времен Белоруссия имеет свою нишу в космической отрасли. Это в том числе различные спутники, микроэлектроника. "Мы производим много для космоса, особенно сейчас. Начиная от микроэлектроники, чипов, помогая нашей космонавтике, которая осталась в России, - сказал президент. - В советские времена мы многое делали, начиная от приборов до обшивки космических летательных аппаратов. Мы делали и делаем хорошие космические спутники дистанционного зондирования Земли, спутники связи можем делать и так далее. Мы в этом направлении работаем и будем работать".

В апреле текущего года Владимир Путин и Александр Лукашенко в Москве обсудили совместную деятельность России и Белоруссии в освоении космоса. Российский лидер сообщил, что она не ограничивается полетом первого белорусского космонавта Марины Василевской. Также речь шла и о том, что Белоруссия включится в работу по созданию Российской орбитальной станции.