Американские компании помогут Австралии спроектировать верфь для производства атомных подлодок

Канберра выбрала партнеров из оборонной промышленности для разработки концептуального проекта верфи NPSCY по строительству атомных подводных лодок в Осборне, Южная Австралия. Именно на этом предприятии в рамках оборонного партнерства с США и Великобританией развернется производство многоцелевых АПЛ для австралийского флота, получивших обозначение SSN-AUKUS.

В рамках проекта NPSCY американская компания KBR со штаб-квартирой в Техасе возглавит проектирование сталелитейных и производственных мощностей верфи. Как сообщает The Defense Post, над остальной частью объекта будет работать совместное предприятие, созданное еще одной техасской компанией AECOM и австралийской инжиниринговой компании Aurecon из Мельбурна.

Предварительный дизайн многоцелевых атомных подлодок SSN-AUKUS BAE Systems

По официальным данным, будущий судостроительный комплекс займет площадь свыше 75 гектаров.

Как заявляют власти Австралии, команда для проектирования NPSCY выбрана, исходя из опыта ее участников в создании инфраструктурных объектов, продемонстрированного в ходе предыдущих работ в Осборне, Хендерсоне и других странах-партнерах AUKUS.

Ожидается, что на этапе строительства верфи правительство Австралии и подрядчики создадут до 4000 рабочих мест, а на этапе производства подводных лодок – до 5500 рабочих мест.

"Новая верфь в Осборне обеспечит высококвалифицированные рабочие места на десятилетия вперед, гарантируя финансовую безопасность тысячам трудолюбивых австралийцев, – говорится в официальном заявлении Минобороны Австралии. – Благодаря этому проекту Австралия окажется в авангарде производства самых современных подводных лодок в мире".

Ранее, в апреле, Канберра объявила о дополнительных инвестициях в модернизацию военных центров на Гарден-Айленде для поддержки будущего атомного подводного флота страны.

Напомним, что в сентябре 2021 года Австралия, Великобритания и США объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности – AUKUS. В рамках соглашения Канберра, в частности, решила построить как минимум восемь многоцелевых атомных подводных лодок по технологиям, переданным Вашингтоном и Лондоном, а также переоснастить свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами. Следствием создания этого альянса стал разрыв соглашений с Францией на поставку дизель-электрических субмарин типа "Атака".

В октябре 2023 года британская компания BAE Systems выиграла контракт стоимостью 4 млрд фунтов стерлингов на проектирование многоцелевых атомных подлодок в рамках партнерства AUKUS.

Новые субмарины пополнят ВМС Австралии ориентировочно не раньше 2040-х годов. Весной 2023 года сообщалось, что для поддержки союзника Вашингтон готов поставить Канберре до пяти многоцелевых АПЛ типа "Вирджиния". Позднее одобрили поставку трех субмарин этого класса в первой половине 2030-х годов.