В Северной Корее, возможно, ведут разработку управляемых артиллерийских снарядов

Источник изображения: topwar.ru

Вчера Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщало, что северокорейский лидер Ким Чен Ын посетил, можно сказать, мозговой центр оборонной промышленности страны – Академию национальной обороны - по случаю 60-летия со дня ее основания.

В стенах Академии было много сказано о патриотизме, военной мощи КНДР и происках ее врагов. Ким Чен Ын ознакомился с прошлыми и настоящим достижениями северокорейской оборонной промышленности.

Однако некоторые эксперты увидели в скудных съемках с этого визита детали, позволяющие говорить о конкретных плодах деятельности Академии. В частности, есть мнения, что КНДР имеет модули коррекции траектории снарядов. Неясно, местного ли они производства или завозные.

В опубликованных ЦТАК кадрах можно рассмотреть нечто похожее на американский модуль PGK. На них виден учебный макет новой 155-мм САУ, а также макеты артиллерийских снарядов. Макет снаряда, к которому прикасается Ким Чен Ын, в верхней части имеет нечто похожее на ещё не вкрученный модуль коррекции траектории.

Если эти догадки верны, то, очевидно, что Пхеньян, помимо других видов оружия, теперь еще и занялся созданием управляемых снарядов для ствольной артиллерии.

Стоит добавить, что США и их союзники в регионе пристально следят за любыми новостями военного характера, приходящими из КНДР.