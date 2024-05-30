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ЦАМТО

Patria открыла завод по производству бронетехники в Латвии

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Колесный БТР CAVS 6х6 от компании Patria
Колесный БТР CAVS 6х6 от компании Patria.
Источник изображения: invoen.ru

ЦАМТО, 29 мая. Финская компания Patria 24 мая открыла новый завод по производству бронетехники в Валмиере (Латвия). Данное мероприятие знаменует собой начало полного цикла производства разработанных Patria бронемашин с колесной формулой 6x6 в Латвии.

Как заявил президент и генеральный директор Patria Эса Рауталинко, Patria обладает более чем 40-летним опытом разработки и поставки современных защищенных транспортных средств для перевозки войск. Успех компании на рынке бронетехники, включая совместно реализуемую программу CAVS (Common Armored Vehicle System), стимулирует открытие нового предприятия в Латвии.

В случае Латвии поставка подавляющего большинства бронемашин осуществляется за счет использования возможностей национальной промышленности стран-участниц проекта CAVS. При этом, как заявлено, каждая новая страна (присоединившаяся к программе) укрепляет безопасность поставок для всей системы сотрудничества.

Совместное с латвийской Unitruck предприятие Defence Partnership Latvia, контрольный пакет акций которого принадлежит Patria, будет руководить производственными процессами в Латвии. В 2021 году Министерство обороны Латвии заказало более 200 бронемашин Patria 6x6, поставки которых должны быть завершены к 2029 году. Данное соглашение будет способствовать усилению боевых возможностей Вооруженных сил Латвии, а также развитию латвийской оборонной промышленности.

По заявлению председателя правления Defense Partnership Latvia и Patria Latvia Угиса Романова, национальный проект Patria 6x6 создает условия для прорыва в развитии латвийской оборонной промышленности. Новое предприятие будет ориентировано на поставку бронетранспортеров по заказу ВС Латвии, но компания работает над тем, чтобы реализовать и другие проекты для национальных и зарубежных заказчиков.

В реализуемой с 2019 года многонациональной программе закупки унифицированной бронированной машины CAVS (Common Armoured Vehicle System) с колесной формулой 6х6 участвуют ВС Латвии, Финляндии, Швеции и Германии. В настоящее время поставки ББМ CAVS осуществляются не только в Латвию, но и в Финляндию и Швецию. Patria уже получила заказы на поставку около 700 бронемашин. Программа открыта для участия других европейских стран с аналогичными требованиями к технике при условии одобрения стран-участниц.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Латвия
Финляндия
Швеция
Компании
Patria
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