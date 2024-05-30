В Китае спустили на воду уже десятый эсминец класса "Тип-055"

На китайском судостроительном предприятии Dalian Shipbuilding спустили на воду эсминец класса "Тип-055" – уже десятый по счету в этой серии, а также наращивают производство на втором заводе комплекса – в Дагушане, к востоку от Даляньского залива. Об этом сообщает Naval News со ссылкой на публикации китайских наблюдателей.

По их наблюдениям, на верфи не только спустили на воду десятый эсминец "Тип-055", но и приступили к строительству следующего корабля серии. Как отмечает Naval News, согласно новым коммерческим спутниковым снимкам, на верфи также заложили еще один эсминец класса "Тип-052D", шестой в финальной партии.

Десятый (предположительно) эсминец класса "Тип-055", Китай Naval News

Издание напоминает, что Далянь – одна из двух основных военно-морских верфей, наряду с Цзяннанем в Шанхае, строящих новейшие эсминцы с управляемыми ракетами для ВМС Народно-освободительной армии Китая.

Совсем недавно компания Dalian Shipbuilding спустила на воду пять эсминцев "Тип-052D", собранных в одном большом сухом доке. Кроме того, до середины апреля верфь также проводила работы по модернизации первого китайского авианосца "Ляонин".

По свидетельству китайских наблюдателей, десятый эсминец "Тип-055" сейчас стоит у причала верфи в Даляне, как раз на том месте, где ранее проходил модернизацию "Ляонин". Девятый же корабль серии спустили на воду ранее, в конце 2023 года.

Первая партия эсминцев "Тип-055" насчитывает восемь кораблей, верфи в Цзяннане и в Даляне построили по четыре единицы каждая. Головной эсминец "Наньчан" (бортовой номер – 101) пополнил состав флота КНР в январе 2020 года. Восьмой по счету "Саньян" (108) ввели в строй весной 2023 года.

Восемь эсминцев закреплены за Северным и Южным командованиями ВМС НОАК. Основная роль эсминцев "Тип-055" – сопровождение авианосцев "Ляонин" и "Шаньдун". Они действуют аналогично тому, как ВМС США используют крейсеры класса "Тикондерога" в качестве командных пунктов ПВО авианосных ударных групп.

Кроме того, эсминцы "Тип-055" могут выступать в качестве флагманских кораблей надводных боевых групп, обеспечивая функции управления и контроля.

В Китае эсминцы класса "Тип-055" относят к четвертому поколению. По своим размерам, с водоизмещением около 13 тысяч тонн, они уступают только американским эсминцам типа "Зумвальт" (водоизмещение – 14,5 тысячи тонн), но превосходят эсминцы типа "Арли Бёрк" и крейсеры "Тикондерога".

Длина эсминцев класса "Тип-055" – 183 метра, ширина – 20 метров, осадка – 6,6 метра. Оснащенные четырьмя газовыми турбинами QC-280 мощностью 28 МВт, эти корабли развивают скорость до 30 узлов. Дальность плавания – 5000 морских миль. Экипаж – более 300 человек.

Эсминцы "Тип-055" вооружаются зенитными ракетами HQ-9B с радиусом действия до 200 км и перспективными ЗУР HQ-26 (аналог американских SM-3), противокорабельными ракетами YJ-18A (аналог российских "Калибров"). Предположительно в арсенал включены и противолодочные ракеты YU-8A. Также эсминец оснащен полностью автоматической 130-мм артустановкой H/PJ-38, четырьмя 30-мм зенитными арткомплексами H/PJ-11, зенитно-ракетными комплексами HQ-10 ближнего действия и торпедами.

По открытым данным, ВМС Китая намерены принять на вооружение вторую партию эсминцев "Тип-055" в таком же количестве восьми единиц.