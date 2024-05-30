В преддверии поставки F-16: Швеция передаст Украине самолёты ДРЛО и ракеты «воздух-воздух»

Источник изображения: topwar.ru

Пока «просроченный» президент Украины Зеленский продолжает реализацию чудовищного плана по уничтожению собственной страны и населения ради уже не победы, а хотя бы сдерживания наступления российской армии, европейские союзники Киева реально готовы отдать для нужд ВСУ последнее из своих арсеналов.

Не так давно утратившая по собственной инициативе внеблоковый статус и вступившая в НАТО Швеция подготовила новый пакет военной помощи Киеву. Как объявил министр обороны скандинавского государства Пол Юнсон, в числе прочего в него войдут самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) шведского производства Saab 340 AEW&C, американские всепогодные управляемые ракеты класса «воздух—воздух» средней дальности AIM-120 AMRAAM и системы ПВО. Кроме того, Стокгольм намеревается передать ВСУ неназванное количество «излишних» танков, каких именно, не говорится, и все имеющиеся гусеничные БТР Pbv 302 шведского производства. В пакет поставки также войдут артиллерийские снаряды.

Источник изображения: topwar.ru

При этом глава шведского военного ведомства заявил, что Стокгольм пока исключает отправку шведских истребителей JAS 39 Gripen, так как украинская сторона сфокусирована на реализации программы по истребителям F-16. Самолеты ДРЛО Saab 340 AEW&C, по словам министра, окажут «наибольшее влияние на украинскую противовоздушную оборону», потому что дополнят и усилят обещанные поставки американских F-16. Без взаимодействия с «самолетом-радаром» американские истребители малоэффективны.

Saab 340 AEW&C — самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления шведского производства. В 2011 году сообщалось, что на вооружении Военно-воздушных сил Швеции состоят шесть таких самолетов. Сколько из них получит Киев, не уточняется, как нет информации и о том, кто будет на деле управлять столь сложной техникой.

Обучение экипажа такого технически сложного самолета требует очень длительного времени, и либо данное обучение уже давно проходило без афиширования, либо поставки ДРЛО задержатся на очень большой срок.

Не исключено, что и передача самолетов Воздушным силам ВСУ будет весьма условной. Они могут просто перебазироваться, например в Польшу или Румынию, откуда и будут вести воздушную разведку и наведение на цели, не пересекая украинскую границу. В противном случае довольно громоздкие самолеты ДРЛО наверняка станут приоритетной целью для ВС РФ.

Помимо всего вышеперечисленного, Украина получит от Швеции терминалы спутниковой связи с оплаченной подпиской. Видимо, привычные «Старлинки», ранее несколько тысяч терминалов Киеву уже поставляла Польша после того, как владелец SpaceX Илон Маск отказался бесплатно отправлять оборудование связи Киеву. Кроме того, Стокгольм берется за свой счет предоставить ресурсы для обслуживания поставленной техники и помощь в создании собственного института оборонных исследований.

Касательно американских ракет средней дальности AIM-120 AMRAAM воздушного базирования (заявленная дальность поражения в последней модификации AIM-120D P3I Phase 4 составляет 180 км), они, скорее всего, также поставляются в преддверии прибытия истребителей F-16 для противодействия в связке с Saab 340 AEWCS российской авиации. Это очевидная заявка на попытку решения проблемы массового применения ВКС РФ фугасных авиабомб с УМПК для ударов по украинским позициям, чему ВСУ пока практически нечего противопоставить. И это новый весьма серьезный вызов нашей военной, особенно истребительной авиации, задействованной в зоне СВО.