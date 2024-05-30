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ТАСС

Китай успешно запустил четыре спутника с платформы в Желтом море

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Запуск легкой четырехступенчатой ракеты Ceres-1 со стартового стола 95 космодрома Цзюцюань во Внутренней Монголии. Носитель разработан компанией Galactic Energy, с ноября 2020 года выполнено шесть запусков, все успешные. С помощью Ceres-1 в субботу, 22 ию
Запуск легкой четырехступенчатой ракеты Ceres-1 со стартового стола 95 космодрома Цзюцюань во Внутренней Монголии. Носитель разработан компанией Galactic Energy, с ноября 2020 года выполнено шесть запусков, все успешные. С помощью Ceres-1 в субботу, 22 июля, был запущен первый китайский VLEO-спутник Qiankun-1, созданный частной компанией C-Space. К проекту «созвездия» из 300 разведывательных спутников, насколько можно судить, он отношения не имеет, но показывает интерес Поднебесной к сверхнизкой околоземной орбите.
Источник изображения: Xinhua, CGTN, Ourspace, NASASpaceFlight

Как уточняется на странице Galactic Energy в социальной сети WeChat, старт был осуществлен в 16:12 по пекинскому времени

ПЕКИН, 29 мая. /ТАСС/. Китайская компания Galactic Energy и центр запусков космодрома Тайюань успешно вывели на заданную орбиту четыре спутника Tianqi ("Тяньци"). Для этого была использована платформа, установленная на барже в акватории Желтого моря недалеко от побережья восточной провинции Шаньдун.

Как уточняется на странице Galactic Energy в социальной сети WeChat, старт был осуществлен в 16:12 по пекинскому времени (11:12 мск) при помощи ракеты-носителя Ceres-1 ("Церера-1"). Указанные космические аппараты (спутники Tianqi под номерами 25, 26, 27 и 28) будут использоваться для поддержания коммуникаций при реализации проектов в области интернета вещей.

Аппараты Tianqi созданы китайской компанией Guodian Gaoke ("Годянь гаокэ"). Они формируют группу спутников, которые обеспечивают сбор и передачу данных в слепых зонах покрытия коммуникационных сетей, используемых на море, в проектах по защите окружающей среды, в метеорологии, лесном хозяйстве, при ликвидации аварий и проведении спасательных операций, в геологии, а также для развития умных городов.

Ceres-1 - твердотопливная четырехступенчатая ракета легкого класса с диаметром обтекателя 1,4 м, достигающая 19 м в длину. Она способна вывести на низкую околоземную орбиту до 400 кг полезного груза. За все время благодаря ей было запущено более 20 коммерческих спутников.

Пекин активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники и технологии, предназначенные для освоения Луны. При поддержке государства китайские специалисты реализуют проекты исследования астероидов и Марса. На орбите функционирует космическая станция КНР, которая готова для международного сотрудничества. В 2023 году Китай осуществил 67 запусков, а в 2024-м их количество планируется довести примерно до 100. 

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Страны
Китай
Продукция
Тип 001А
Проекты
Луна
Марс
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