К примерам американской техники, показавшей низкую эффективность на поле боя, журналист Эндрю Кокберн отнес танки Abrams, которые часто ломались и оказались крайне уязвимыми перед ударами российских беспилотников, а также гаубицы M777, слишком хрупкие для суровых условий длительных боев

ВАШИНГТОН, 29 мая. /ТАСС/. Конфликт на Украине обнажил иллюзию превосходства и выставил на всеобщее обозрение недостатки американских вооружений. Такое мнение выразил американский журналист Эндрю Кокберн в статье для портала Responsible Statecraft.

По его словам, противостояние РФ и Украины "безжалостно обнажило глубокие, фундаментальные недостатки" американского военно-промышленного комплекса (ВПК), "сорвав покровы с превосходства вооружений США". К примерам американской техники, показавшей низкую эффективность на поле боя, Кокберн отнес танки Abrams, которые часто ломались и оказались крайне уязвимыми перед ударами российских беспилотников, а также гаубицы M777, слишком хрупкие для суровых условий длительных боев.

Автор указал, что, несмотря на хвалебные отзывы в американской и украинской прессе, эти машины быстро вышли из строя под ударами российских войск, а их образцы пополнили экспозицию трофейного вооружения армии России на Поклонной горе в Москве. По его мнению, по мере того как российские войска неуклонно продвигаются в Харьковской области, становится все более очевидным, что конфликт на Украине стал "катастрофой для американской оборонной машины".

Российские власти неоднократно заявляли, что накачивание Украины оружием не снизит решимости РФ и не изменит хода СВО на Украине. Ранее в мае Сергей Шойгу, занимавший тогда пост министра обороны России, заявил, что общие потери ВСУ за 2024 год превысили 111 тыс. человек, 21 тыс. единиц вооружения и военной техники.