В "Патриоте" показали используемые ВСУ БПЛА для атак на инфраструктурные объекты

Посетители салона могут также увидеть БПЛА квадрокоптерного типа Beatle и Firefly

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 29 мая. /ТАСС/. Трофейные беспилотные летательные аппараты (БПЛА), которые Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют для ударов по объектам гражданской инфраструктуры и энергетики, в том числе Запорожской АЭС, продемонстрировали в ходе салона в сфере безопасности и средств спасения "Комплексная безопасность - 2024", передает корреспондент ТАСС. Салон начал работу в среду в конгрессно-выставочном центре "Патриот" в Московской области.

В частности, в экспозиции представлен FPV-дрон ВСУ, подавленный военнослужащими подразделения РХБЗ на Запорожской АЭС в мае 2024 года. "Для осуществления подрыва FPV-дрон был оборудован самодельной емкостью с зажигательным составом, изготовленным кустарным способом", - говорится в описании.

Посетители салона могут также увидеть БПЛА квадрокоптерного типа Beatle и Firefly, переоборудованные ВСУ для ведения боевых действий.

Кроме того, представлены среднеразмерный БПЛА самолетного типа Titan Salon и переоборудованный украинскими боевиками сельскохозяйственный БПЛА DJI Agras T-30.