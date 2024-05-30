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ТАСС

"Умные" комплексы контроля границы показали на выставке в "Патриоте"

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Источник изображения: Георгий Султанов/ ТАСС

Системы применяются в приграничных районах для контроля границы и позволяют видеть цели на расстоянии до 20 км в тепловой сигнатуре

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Автоматические комплексы визуальной фиксации нарушения периметра, применяющиеся в приграничных областях, представлены на выставке "Комплексная безопасность". Как сообщил ТАСС представитель компании-разработчика "Видеофон МВ", они могут распознавать нарушения периметра на расстоянии до 20 км.

"Эти "умные" системы применяются в приграничных районах для контроля границы. Они позволяют видеть цели на расстоянии до 20 км в тепловой сигнатуре, в видимом диапазоне, есть лазерный дальномер - есть возможность определить дистанцию до цели. Программно можно очертить периметр, который нельзя пересекать", - сообщил он.

По словам представителя компании, система работает автономно. Если человек переходит в запретную зону, камера фиксирует нарушение и отправляет оператору соответствующее сообщение. 

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Комплексная безопасность
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