Производитель самоходных гусеничных шасси для ЗРК увеличил объем выпуска более чем на 50%

Рост выручки предприятия составил 69% по сравнению с аналогичным показателем первого квартала 2023 года

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Один из ведущих в РФ производителей самоходных гусеничных шасси для ЗРК С-300ВМ и С-300В4 Липецкий механический завод (ЛМЗ, входит в концерн "Калашников") увеличил объем выпуска более чем на 50% в первом квартале. Об этом сообщили в концерне.

"Липецкий механический завод (ООО "ЛМЗ") увеличил объемы выпуска продукции более чем на 50% в первом квартале нынешнего года по сравнению с таким же периодом 2023 года. Рост выручки предприятия составил 69% по сравнению с аналогичным показателем первого квартала 2023 года", - говорится в сообщении.

ЛМЗ - один из ведущих российских производителей самоходных гусеничных шасси для ЗРК С-300ВМ и С-300В4. В линейку продукции входят пять типов тягачей в зависимости от оснащения. Кроме того, на предприятии налажено производство контейнеров динамической защиты. Производство решетчатых экранов предприятие освоило в 2023 году.