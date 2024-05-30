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ТАСС

Производитель самоходных гусеничных шасси для ЗРК увеличил объем выпуска более чем на 50%

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Зенитная ракетная система С-300В4
Зенитная ракетная система С-300В4.
Источник изображения: © Минобороны России

Рост выручки предприятия составил 69% по сравнению с аналогичным показателем первого квартала 2023 года

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Один из ведущих в РФ производителей самоходных гусеничных шасси для ЗРК С-300ВМ и С-300В4 Липецкий механический завод (ЛМЗ, входит в концерн "Калашников") увеличил объем выпуска более чем на 50% в первом квартале. Об этом сообщили в концерне.

"Липецкий механический завод (ООО "ЛМЗ") увеличил объемы выпуска продукции более чем на 50% в первом квартале нынешнего года по сравнению с таким же периодом 2023 года. Рост выручки предприятия составил 69% по сравнению с аналогичным показателем первого квартала 2023 года", - говорится в сообщении.

ЛМЗ - один из ведущих российских производителей самоходных гусеничных шасси для ЗРК С-300ВМ и С-300В4. В линейку продукции входят пять типов тягачей в зависимости от оснащения. Кроме того, на предприятии налажено производство контейнеров динамической защиты. Производство решетчатых экранов предприятие освоило в 2023 году. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
С-300
С-300В
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