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ТАСС

В РЭБ ВКС РФ сообщили, что вражеские беспилотники могут преодолевать до 2,5 тыс. км

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Последствия удара украинского беспилотника в Елабуге
Последствия удара украинского беспилотника в Елабуге.
Источник изображения: Фото: соцсети

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Дальность полета беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), имеющихся в распоряжении противника, достигла 2,5 тыс. км. Об этом сообщил начальник службы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Воздушно-космических сил (ВКС) РФ Дмитрий Богданов в ходе пленарного заседания "Безопасность территорий, граждан и объектов критически важной инфраструктуры" на Международном салоне "Комплексная безопасность".

"Противник не стоит на месте, и сейчас беспилотные летательные аппараты позволяют преодолевать пространство до 2,5 тыс. км, и многие [российские] регионы об этом знают", - сказал он. 

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Страны
Россия
Проекты
БПЛА
Выставки
Комплексная безопасность
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