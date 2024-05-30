В РЭБ ВКС РФ сообщили, что вражеские беспилотники могут преодолевать до 2,5 тыс. км

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Дальность полета беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), имеющихся в распоряжении противника, достигла 2,5 тыс. км. Об этом сообщил начальник службы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Воздушно-космических сил (ВКС) РФ Дмитрий Богданов в ходе пленарного заседания "Безопасность территорий, граждан и объектов критически важной инфраструктуры" на Международном салоне "Комплексная безопасность".

"Противник не стоит на месте, и сейчас беспилотные летательные аппараты позволяют преодолевать пространство до 2,5 тыс. км, и многие [российские] регионы об этом знают", - сказал он.