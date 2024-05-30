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РИА Новости

Рябков прокомментировал участие Минска в учениях с ядерным оружием

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В России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия
В России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия.
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны Российской Федерации

Рябков: участие Минска в учениях с ядерным оружием не нарушает ДНЯО

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Подключение Белоруссии на втором этапе к российским учениям по использованию нестратегических ядерных сил не нарушает положения Договора о нераспространении ядерного оружия, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Поскольку мы и Белоруссия являемся составными частями Союзного Государства, у нас общий периметр обеспечения военной безопасности. Во-вторых, у нас отличающиеся от натовских протоколы и практики в этой сфере, поэтому конкретно при проведении тренировочных мероприятий с задействованием компонента нестратегических ядерных сил нарушения Договора о нераспространении ядерного оружия не происходит, в отличие от мероприятий в рамках программы совместных ядерных миссий Nuclear sharing, которые, кстати, сейчас вновь на слуху, поскольку рьяные атлантисты, особенно в Восточной Европе, хотели бы включения своих стран в эту программу", - сказал он журналистам.

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Страны
Белоруссия
Россия
Проекты
Военные учения
Ядерный щит
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