«Является крейсером по боевой мощи»: Китай спустил на воду десятый по счёту «большой эсминец» Type 055

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Type 055

Китайская верфь Dalian Shipbuilding спустила на воду новый «большой эсминец» проекта Type 055, десятый по счету, и приступила к строительству нового корпуса.

Водоизмещение Type 055 при полной загрузке составляет около 13 тыс. тонн, длина 180 метров, ширина 20 метров. Корабль оснащен 112 ячейками УВПУ, в которых размещены ЗРК большой дальности HQ-9 и YJ-18 AShM. Кроме того, официальные кадры, опубликованные в апреле 2022 года, предполагают, что этот тип также способен использовать гиперзвуковую ПКР, обозначаемую как YJ-21. Американские официальные отчеты за прошедшие годы неоднократно утверждали, что Type 055 также сможет запускать противокорабельную баллистическую ракету (AShBM) в ближайшем будущем.

Type 055 на данный момент был передан флоту в составе первой партии из восьми корпусов. Как Jiangnan, так и Dalian Shipbuilding построили по четыре вымпела каждая.

Эти самые современные боевые корабли PLAN в настоящее время находятся на вооружении флотов Южного и Северного морей. Фактически они являются по боевой мощи крейсерами

- говорится в издании Naval News.

Обе верфи, похоже, сейчас работают над постройкой второй партии, возможно, также из 8 кораблей. Окончательная цифра эсминцев второй партии остается предположительной, поскольку НОАК официально не комментирует предполагаемые темпы строительства.

Другие верфи, такие как Hudong-Zhonghua в Шанхае и Huangpu-Wenchong в Гуанчжоу, также вероятно способны строить корабли этого проекта. Однако они вместо этого, похоже, сосредоточены на выпуске фрегатов Type 054A и Type 054B. HZ также является основным производителем десантных кораблей для PLAN.

Источник изображения: topwar.ru

Type 052D

Одновременно ведется массовое строительство эсминцев Type 052D.

Type 052D является кульминацией предыдущей линейки кораблей проектов 052B и 052C

- отмечается в издании.

На данный момент в активной эксплуатации находятся 25 кораблей Type 052D. Они имеют водоизмещение от 7000 до 7500 тонн в зависимости от модификации. Эсминец оснащен 64 ячейками УВПУ, аналогичной конструкции Type 055, в сочетании с большим радаром с АФАР Type 346A.

Dalian уже спустил на воду еще пять корпусов Type 052D из самой последней партии. Цифры по Jiangnan установить несколько сложнее. Согласно изображениям, на данный момент верфь спустила на воду как минимум два новых 052D и имеет большое количество модулей в стадии сборки.

В сочетании с продолжающимся строительством фрегатов и их адаптаций для береговой охраны как на Hudong-Zhonghua, так и на Huangpu-Wenchong, текущее строительство демонстрирует непрерывный и стабильный выпуск новых боевых кораблей для PLAN всеми четырьмя крупными китайскими верфями.