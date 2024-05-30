Помощник президента Алексей Дюмин назначен на должность секретаря Государственного Совета

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Алексей Дюмин указом президента Владимира Путина назначен на должность секретаря Государственного Совета Российской Федерации. Этот орган выполняет консультативно-совещательные функции и обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов публичной власти, определяет основные направления внутренней и внешней политики страны, а также приоритетные направления социально-экономического развития государства. Указ вступает в силу со дня его подписания.

Кроме того, Государственный Совет осуществляет подготовку предложений главе государства по важнейшим вопросам, касающимся укрепления основ федерализма и местного самоуправления, взаимоотношений России, ее субъектов и муниципальных образований, а также основных вопросов кадровой политики в стране.

Дюмин родился в 1972 году в Курске в семье военного медика, в разные годы занимал должности заместителя начальника главного управления Генштаба ВС РФ, командующего Силами специальных операций, первого заместителя главкома Сухопутными войсками РФ и замглавы Минобороны. В 2016 и 2021 годах был избран на пост губернатора Тульской области.

Имеет научную степень кандидата политических наук и является Героем Российской Федерации, награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" III степени, "За заслуги перед Отечеством" IV степени с мечами, Александра Невского и другими.