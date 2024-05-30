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ЦАМТО

Тайская компания Chaiseri поставила бронемашины "Ферст Вин" полиции Бутана

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Источник изображения: armstrade.org

ЦАМТО, 29 мая. В Минобороны Таиланда 27 мая состоялась официальная церемония передачи полиции Бутана 10 тактических легких многоцелевых бронемашин "Ферст Вин" с колесной формулой 4x4 производства тайской компании Chaiseri Metal and Rubber Co.

Как сообщает Armyrecognition.com, технику от имени полиции королевства приняли представители посольства Бутана в Бангкоке. Предполагается, что поставка обладающих высоким уровнем защиты бронемашин "Ферст Вин" позволит помочь властям Бутана модернизировать полицейские силы и повысить их готовность к реагированию на чрезвычайные ситуации.

Решение о покупке ББМ "Ферст Вин", вероятно, было принято по итогам эксплуатации данной техники Вооруженными силами Бутана. Как сообщал ЦАМТО, в ноябре 2021 года ВС Бутана приняли 15 закупленных в Таиланде новых бронированных машин "Ферст Вин" с колесной формулой 4x4 для применения в операциях ООН по поддержанию мира в Африке. В настоящее время эти бронемашины используются бутанским контингентом в ЦАР.

"Ферст Вин" с колесной формулой 4x4 относят к классу MRAP. Длина машины – 6,1 м, ширина – 2,4 м, высота – 2,4 м, максимальная боевая масса – около 12,5 т, масса полезной нагрузки – 1,5 т. "Ферст Вин" оснащена двигателем мощностью 300 л.с., может развивать максимальную скорость 110 км/ч, запас хода по топливу – 650 км. Машина обеспечивает перевозку расчета из 10 человек. ББМ имеет корпус с V-образным днищем и обеспечивает противоминную защиту, соответствующую требованиям STANAG-4569 Level.3B, и баллистическую, соответствующую требованиям STANAG-4569 Level.2. ББМ может быть оборудована башней с вооружением или дистанционно управляемым модулем.

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Страны
Бутан
Таиланд
Компании
ООН
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