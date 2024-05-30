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РИА Новости

Россия против превращения космоса в арену столкновений, заявили в МИД

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Солнечная система
Солнечная система.
Источник изображения: © iStock.com / cemagraphics

Рябков: планы США по боевым столкновениям в космосе вынуждают изучать контрмеры

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Россия вынуждена изучать возможные контрмеры в свете желания США превратить космос в арену силового противоборства, Москва категорически против применения оружия в космосе и из космоса, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы категорически против применения оружия из космоса, в космосе, включая цели в космосе, но все более интенсивное движение США и некоторых других союзников США по НАТО в направлении того, чтобы космос стал ареной силового противоборства, вынуждают нас в практическом плане смотреть, что это все будет означать. И каковы здесь возможные контрмеры", - сказал Рябков журналистам.

"Я не готов рассуждать на тему могут ли какие-либо космические объекты наших противников становится целью. Мы против превращения космоса в арену для гонки вооружений, тем более - в сферу ведения боевых действий", - добавил он.

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