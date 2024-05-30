Эксперт: США строят образ авианосца будущего с максимальным внедрением автономных систем

Программный директор Академии политических наук, старший научный сотрудник Института Латинской Америки Российской академии наук Александр Степанов отметил, что "концепция развития военно-морского компонента претерпевает очень серьезные изменения в рамках избранного Пентагоном вектора технологического развития вооруженных сил"

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Военно-морские силы США корректируют образ авианесущего флота будущего исходя из максимального использования беспилотных технологий, как воздушных, так и морских надводных и подводных дронов. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС военный эксперт, программный директор Академии политических наук, старший научный сотрудник Института Латинской Америки Российской академии наук (ИЛА РАН) Александр Степанов.

В сентябре 2022 года Минобороны США запустило программу "Энсиллари", которая направлена на создание палубного беспилотника комбинированного типа с вертикальным взлетом и посадкой (ВВП), совершающего горизонтальный полет в самолетном режиме. В конце мая 2024 года были отобраны шесть компаний для практического решения этой задачи.

"Концепция развития военно-морского компонента претерпевает очень серьезные изменения в рамках избранного Пентагоном вектора технологического развития вооруженных сил. Прежние подходы по созданию громоздких и дорогостоящих авианосных ударных групп подвергаются корректировке с точки зрения массового насыщения морских платформ автономными средствами: как воздушными летательными аппаратами, так и надводными и подводными дронами. Соответственно, образ авианосца будущего, его облик, функционал и предназначение также будут корректироваться исходя из этой концепции максимальной автоматизации морского компонента. Поэтому и разрабатываются соответствующие решения, которые потенциально можно запускать не со сложных авианосцев, оборудованных дорогостоящей взлетно-посадочной полосой, электромагнитной катапультой и прочей атрибутикой палубной авиации, а просто использовать морские модульные плавающие платформы", - сказал эксперт.

По его словам, по этому направлению развития военно-морских сил идет не только Америка. "Недавно был презентован авианосец китайского производства, предназначенный для применения различных типов БПЛА, а также автономное исследовательское судно-носитель воздушных и морских дронов", - добавил он.

О программе "Энсиллари"

Особенность будущего беспилотника в том, что для его применения не потребуется специальная инфраструктура или оборудование. По задумке управления перспективных исследований и разработок DARPA Минобороны США, такие дроны смогут действовать в различных погодных условиях, выполняя транспортные, разведывательные и ударные функции за пределами зоны досягаемости надводных кораблей-носителей, значительно увеличивая изначальную оперативную дистанцию их применения.

При этом по своим массогабаритным показателям они должны будут соответствовать 3-й группе (Group 3). В американской номенклатуре это БПЛА, чья масса составляет от 25,4 до 599 кг.