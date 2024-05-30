На салоне в России представят более 200 образцов техники и вооружения

На салоне «Комплексная безопасность» представят более 200 образцов техники

На XV международном салоне «Комплексная безопасность», который пройдет с 29 мая по 1 июня в конгрессно-выставочном центре «Патриот» в подмосковной Кубинке, будет представлено более 200 образцов техники и вооружения. Об этом со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) России сообщает РИА Новости.

Кроме Кубинки, мероприятия салона пройдут на полигоне в Апаринках и в Ногинском спасательном центре. «Всего в рамках "Комплексной безопасности" состоится более 90 программ. МЧС России задействует порядка 200 образцов техники и передовое вооружение специалистов. Презентует сразу несколько новых отечественных разработок», — заявил глава МЧС Александр Куренков.

Ранее госкорпорация «Ростех» сообщила, что холдинг «Высокоточные комплексы» на выставке «Комплексная безопасность» покажет противопожарного робота, созданного на базе погрузчика «Ант-1000».