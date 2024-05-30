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Больше и дешевле. Запад не смог угнаться за Россией в производстве снарядов (Business Insider, Германия)

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Производство авиационных средств поражения, артиллерийских и танковых снарядов различного калибра предприятиями оборонно-промышленного комплекса в Нижегородской области.
Производство авиационных средств поражения, артиллерийских и танковых снарядов различного калибра предприятиями оборонно-промышленного комплекса в Нижегородской области.
Источник изображения: © Министерство обороны РФ

BI: Россия производит снаряды быстрее, чем НАТО, и обходятся они дешевле

Россия производит боеприпасы быстрее и дешевле, чем страны НАТО, пишет BI. Москва уверенно развивает военные заводы, в то время как сторонники Киева не справляются со спросом. В итоге ВСУ страдают от серьезного снарядного голода.

Том Портер (Tom Porter)

В свежем докладе утверждается, что Россия производит артиллерийские снаряды быстрее и дешевле, чем союзники Украины по НАТО.

Согласно анализу консультационной компании Bain & Company, попавшему в распоряжение телеканала "Скай ньюс", ожидается, что в этом году российская военная промышленность изготовит или отремонтирует 4,5 миллиона артиллерийских снарядов.

Для сравнения, США, Великобритания и другие европейские союзники в совокупности выпустят в этом году лишь 1,3 миллиона.

Также отмечается, что производство одного 155-мм снаряда, которые Запад поставляет Украине, обходится примерно в 4 000 долларов, тогда как 152-мм снаряд, которые использует Россия, стоит примерно 1 000 долларов.

Сообщается, что компания Bain & Co в своем анализе использовала данные из открытых источников. Издание "Бизнес инсайдер" не смогло подтвердить подлинность данных самостоятельно.

Украинские военные уже несколько месяцев страдают от снарядного голода, отчаянно пытаясь остановить Россию и не дать ей прорвать оборонительные рубежи на востоке страны.

Боевые действия переросли в конфликт на истощение: обе стороны расстреливают тысячи снарядов в сутки в попытке прорвать оборонительные линии друг друга.

Но если западные союзники Украины еле удовлетворяют неослабевающий спрос на снаряды, то Россия перевела экономику на военные рельсы и наращивает производство снарядов и другой военной техники.

Так, на изображениях, полученных газетой "Уолл-стрит джорнэл" в понедельник, показан завод по производству беспилотников, который позволит России значительно нарастить их выпуск.

Ожидается, что недавно принятый Конгрессом пакет помощи на сумму 61 миллиард долларов поможет Украине отразить атаки России, но даже в свежих сообщениях признаётся, что Украина по-прежнему уступает в вооружении на ключевых участках линии фронта.

Военный аналитик Центра новой американской безопасности Стейси Петтиджон недавно рассказала "Бизнес инсайдер", что конфликт на Украине выявил серьезные проблемы в военно-промышленном комплексе США — особенно в производстве оружия, боеприпасов и артиллерии.

Аналитики полагают, что Россия готовится к затяжному противостоянию на истощение, рассчитывая, что решимость Запада и поддержка Киева начнут ослабевать.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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