Швеция выделит Украине $1,26 млрд на совершенствование ПВО

Министр энергетики, бизнеса и промышленности королевства Эбба Буш сообщила, что в состав пакета помощи войдут два самолета ASC 890, артиллерийские боеприпасы и бронетехника

СТОКГОЛЬМ, 29 мая. /ТАСС/. Правительство Швеции достигло договоренности с партией "Шведские демократы" о выделении более 13,3 млрд крон ($1,26 млрд) на "укрепление противовоздушной обороны Украины". Об этом на пресс-конференции сообщила вице-премьер, министр энергетики, бизнеса и промышленности Эбба Буш.

"В состав пакета помощи входит техника, находящаяся на первом месте в списке приоритетов Украины. Речь идет об усилении ПВО двумя самолетами [разведывательного назначения] ASC 890, артиллерийскими боеприпасами и бронетехникой", - пояснила она.

Новый пакет военной помощи станет 16-м за последние два года. Недавно правительство Швеции представило долгосрочную программу военной поддержки Украины в размере 75 млрд крон ($7,09 млрд) на период с 2024 по 2026 год. Королевство уже выделило 50 млрд крон ($4,73 млрд) в виде гуманитарной, финансовой и военной помощи Киеву.

Оппозиция требует от правительства незамедлительной отправки на Украину шведских истребителей Jas Gripen. В принципе кабинет министров не исключает такой возможности, однако во вторник министр обороны Пол Йонсон сообщил, что другие страны ЕС попросили Швецию пока воздержаться от поставки Gripen, поскольку пока все внимание сосредоточено на предоставлении Украине американских истребителей F-16.