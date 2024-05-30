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Военное обозрение

Израильский телеканал: Американское оружие, проданное Египту, оказалось в руках боевиков ХАМАС

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Источник изображения: topwar.ru

В Израиле фактически обвинили Египет в поставках оружия палестинской группировке ХАМАС. Израильский телеканал Now 14 заявил, что якобы в секторе Газа ЦАХАЛ было обнаружено оружие американского производства, которое в свое время было продано Египту.

Кроме того, израильский телеканал сообщает, что подобное же оружие было найдено и на территории Израиля во время атаки ХАМАС 7 октября. Правда, неясно, зачем тогда столько месяцев молчали об этом.

Что касается оружия, найденного в секторе Газа, то, по данным Now 14, оно было захвачено израильскими силами в лагере Джабалия на севере анклава.

Стоит напомнить, что Израиль, и так имеющий мощную армию с танками, самолетами, кораблями, продолжает получать значительные военные поставки из США. При этом палестинские боевики вооружены практически одним лишь стрелковым оружием и гранатомётами. Очевидно, в Израиле хотели бы, чтобы ХАМАС воевал камнями и палками. Может, так им все же удалось бы справиться с ним за это время.

По словам экспертов, в Израиле пришли к выводу о египетском происхождении найденного у ХАМАС оружия по причине того, что американское оружие не используют поддерживавшие группировку Иран, Сирия или КНДР. Единственным его источником может быть только Египет, считают в Тель-Авиве.

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Страны
Египет
Израиль
Иран
КНДР
Сирия
США
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