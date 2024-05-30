«Медлить нельзя, враг не спит»

Как воюют на авдеевском направлении наследники легендарных «Черных ножей»

Многие соединения Российской армии, действующие в зоне специальной военной операции, ведут свою историю со времен Великой Отечественной войны. На авдеевском направлении в составе частей Центрального военного округа (ЦВО) воюют и танкисты, считающиеся наследниками уральского добровольческого танкового корпуса, который немецкая разведка прозвала «Черные ножи». «Известия» побывали у танкистов, увидели новые танки Т-72Б3М и узнали у бойцов, как история и дух соединения помогают им в боях.

Заметила немецкая разведка

В конце 1942 года уральские рабочие решили, работая сверх плана, укомплектовать танковый корпус боевой техникой. Служить в этом соединении выразили желание более 100 тыс. добровольцев, что было намного больше штатного количества. Это дало возможность провести очень жесткий отбор — выбрать бойцов с необходимыми специальностями и крепким здоровьем.

Уральские рабочие помогли экипировать отправлявшихся на фронт танкистов. Среди подарков добровольцам была и особая серия армейских ножей НР-40 с рукоятями и ножнами черного цвета — это традиционный цвет танковых войск.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

Боевое крещение уральские танкисты получили в боях на Курской дуге. Именно там немецкая разведка и зафиксировала появление на фронте крепких молодых людей с одинаковыми ножами. Название «Черные ножи» закрепилось сначала среди врагов, а позже, неофициально, и в нашей армии.

Новые традиции

Их наследники — действующие уральские танкисты из группировки «Центр» — встречают нас у замаскированного в лесопосадке танка Т-72Б3М. На форме — гвардейские значки. Недавно Верховный главнокомандующий России присвоил это высокое звание уже новым «черным ножам».

— Мы — продолжатели традиций легендарного танкового корпуса и осознаем, что ему надо соответствовать. Ребята рассказывали, что противник боится наших танкистов, «черных ножей», — говорит командир танка с позывным Байконур.

Среди «старых-новых» традиций в подразделении — вручение традиционного черного ножа особо отличившимся.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

Байконур попал в армию по мобилизации, но уже много раз участвовал в поддержке штурмов, в том числе и непосредственно выводил свою боевую машину на прямую наводку.

Танки сегодня остаются одной из главных целей для врага. Байконур рассказывает, что его машина уже выдержала более пяти попаданий fpv-дронов. Прошлая — получила десятки попаданий и сохраняла боеспособность.

Путем «Царь-мангала»

На вооружении наших танкистов — новая машина Т-72Б3М. Это самая современная модификация уральского танка, сделанная уже во время СВО с учетом опыта боев первого года. Ее демонстрировали на форуме «Армия-2023».

Танк не только снабжен дополнительной заводской защитой от дронов и противотанковых ракет, так называемым мангалом, но и дополнительной динамической защитой — она установлена в уязвимых местах.

Танкисты также постоянно улучшают защиту и подновляют ее в местах повреждений. На машине, которую мы рассматриваем, двигатель прикрыт уже самодельным козырьком. Это приближает боевую машину к ставшим популярными в интернете особо защищенным танкам, которые успели получить прозвище «Царь-мангал».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

Байконур рассказывает, что за время своей службы в батальоне ни разу не видел, чтобы экипаж современного российского танка с дополнительной защитой погиб в боевой машине.

По его словам, разговоры о том, что наши танки опасны для экипажей, — просто западная пропаганда.

Байконур постоянно изучает видео с поражением западной бронетехники в интернете и азартно доказывает, что она хуже наших танков Т-90 и Т-72 последних модификаций.

Как на легковушке

Сидя на башне, оператор-наводчик показывает дополнительную защиту и рассказывает, как организован доступ к люкам через внешние массивные конструкции. Делится опытом модернизации защиты.

— В танк прилетал fpv-дрон, и даже не один. И кумулятивная струя не доставала до башни. Следов уже не осталось, решетки поменяли сразу. Крыша у нас закрыта заводской конструкцией, а трансмиссию мы закрываем сами, — рассказывает боец с позывным Берёза.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

По его словам, во время отпусков танкисты общаются с заводчанами и оперативно дают им обратную связь, поэтому изменения в конструкцию Т-72 вносят очень быстро.

Доволен танком и механик-водитель Кроха. Бывший садовник служил срочную службу мехводом колесной техники, а танки освоил уже после мобилизации. Удобство и простоту вождения современного танка сравнивает с легковыми машинами.

— Всё хорошо, удобно, прекрасно, всё под рукой. Всегда приходится по пути на позиции проводить быстрые маневры, медлить нельзя, враг тоже не спит, — объясняет Кроха.

Сегодня на авдеевском направлении бронетехника тесно взаимодействует со штурмовыми отрядами — поддерживает их при атаках укреплений противника.

Выполняются и задачи с закрытых огневых позиций. Такой прием стал распространен в войсках в ходе военной спецоперации, когда враг получил новые средства борьбы с классической артиллерией.

Сегодня, несмотря ни на что, танки остаются одной из основных боевых единиц на линии боевого соприкосновения, постоянно выполняют боевые задачи.

Дмитрий Астрахань