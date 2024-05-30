Новая версия Т-55: румынская компания представила танк TR-85 M1R

Источник изображения: topwar.ru

Румынская компания Uzina Mecanică Bucureşti (входит в состав ROMARM – примерный аналог «Ростеха») на площадке оборонной выставки BSDA 2024 (Бухарест, 22-24 мая) представила модернизированный танк TR-85 M1R.

На новую модификацию устанавливаются: сенсоры лазерного и радиолокационного излучения, более мощный стабилизатор пушки SAE-85R; взамен старых ночных прицелов новые тепловизоры для командира и наводчика от местной компании Pro Optica; СУО, усовершенствованная до цифрового стандарта SCF Ciclop M-R; программный комплекс BC2A (Battle Command and Control Application) от L3 Harris Technologies; ряд цифровых интерфейсов.

Силовой агрегат получил предпусковой подогреватель для облегчения запуска двигателя. Танк обзавелся новыми гусеницами с увеличенным сроком службы. Стоимость работ по доведению машины до уровня TR-85 M1R не разглашается.

Источник изображения: topwar.ru

Улучшению подлежат танки TR-85 M1 Bizonul – это усовершенствованная версия TR-85, до уровня которой в 1997-2009 годах было доведено 56 машин. В свою очередь TR-85 производился в Румынии в 1986-1990 годах на базе советского среднего танка Т-55, при этом он относился к категории ОБТ. Всего было выпущено около 600 машин.

В 2023 году властями страны было заявлено о намерении модернизировать часть танкового парка. Это позволит укомплектовать подразделения техникой, пока в войска не будут поставлены приобретенные у США 54 единицы M1A2 Abrams (танковый батальон). Кроме того, возможно приобретение нескольких сотен южнокорейских K2.