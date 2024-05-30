Показаны кадры поражения управляемым снарядом «Краснополь» очередного танка Abrams ВСУ

Источник изображения: topwar.ru

Украинские военные лишились еще одной дефицитной западной бронемашины. Сообщается, что наши артиллеристы уничтожили очередной американский тяжелый (в прямом смысле слова, танк весит более 60 тонн) основной боевой танк (ОБТ) M1 Abrams. Машина была обнаружена средствами аэроразведки ВС РФ, после чего по ней ударил высокоточный корректируемый артиллерийский боеприпас «Краснополь». Ранее этим же снарядом в начале мая был подбит другой «Абрамс», о чем тогда сообщило российское Минобороны.

Всего США поставили Киеву 31 «Абрамс», причем сделали это осенью прошлого года, когда уже стало очевидно, что хваленое контрнаступление ВСУ, в котором было уничтожено немало натовской бронетехники, окончательно провалилось. Из танков наши подбили различными средствами поражения более всего немецких «Леопардов».

Американские ОБТ долгое время не появлялись на передовой. Первый M1 Abrams был подбит неподалеку от уже освобожденной к тому времени Авдеевки в районе Бердычей в конце февраля этого года. Известно, что танк принадлежал 47-й бригаде ВСУ «Магура». Российские бойцы подбили его с помощью беспилотника-камикадзе, после чего добили из ручного гранатомета. Один из американских ОБТ взят в качестве трофея и с начала мая доступен для осмотра всеми желающими на Поклонной горе в Москве, где выставлены образцы и другой западной бронетехники.

Российская пресса сообщает, что наши военные инженеры внимательно изучили все трофейные образцы натовской бронетехники. Ничего особо нового там обнаружено не было. Тем более что США, вопреки более ранним обещаниям, передали Киеву танки Abrams в модификации M1 образца 80-х годов прошлого века, а не более современные M2. Да еще предварительно сняли с машин все, что могло действительно представлять интерес для наших военных.

По последним данным, всего бойцы ВС РФ разными средствами поражения, включая недорогие FPV-дроны, полностью уничтожили и повредили в различной степени примерно семь американских танков (пять эпизодов подтверждены точно по состоянию на конец прошлого месяца). Этот «Абрамс», получается, стал восьмым.

Источник изображения: topwar.ru

Кадры его поражения высокоточным снарядом «Краснополь» сняты с большого удаления, но даже по ним можно предположить, что после попадания сдетонировал боекомплект. Так что этот танк, скорее всего, восстановлению уже не подлежит. Российские источники уточняют, что очередной ОБТ, переданный ВСУ Штатами, был поражен накануне артиллеристами 41-й армии группировки войск «Центр» ВС РФ («Отважные») и вновь в ходе наступления на Авдеевском направлении.

Источник изображения: topwar.ru

Высокоточные корректируемые артиллерийские снаряды «Краснополь» калибра 152 или 155 мм были разработаны тульскими оружейниками еще в середине 1980-х годов. Снаряд с полуактивной лазерной головкой самонаведения предназначен для поражения неподвижных и движущихся бронированных и небронированных целей, а также инженерных сооружений на расстоянии до 25 км, причем с первого выстрела. Однако тогда этот боеприпас выпускался малыми партиями, отношение к нему у артиллеристов было весьма скептическим. Так за весь период многолетней антитеррористической борьбы на Северном Кавказе его не применяли ни разу. Все изменилось с началом спецоперации.

Реальные бои с равным противником сразу показали все неоспоримые преимущества «Краснополя» уже в первые месяцы СВО. Сейчас предприятия российского ВПК значительно нарастили выпуск этих боеприпасов. Что примечательно, натовский калибр 155-мм позволяет применять эти снаряды и из трофейных орудий, тех же американских гаубиц М777 или французских САУ Caesar. Правда, о подобных случаях пока ничего неизвестно.