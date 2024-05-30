СМИ: лишь четыре страны профинансировали закупку снарядов для ВСУ по инициативе Чехии

По информации портала Euractiv, всего к инициативе присоединились 18 стран, многие из которых входят в ЕС и НАТО

ПРАГА, 29 мая. /ТАСС/. Только Дания, Канада, Нидерланды и Португалия выполнили финансовые обязательства в рамках чешской инициативы по поставке боеприпасов для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил портал Euractiv со ссылкой на министра обороны Чехии Яну Чернохову.

При этом, по его информации, всего к чешской инициативе присоединились 18 стран, многие из которых входят в ЕС и НАТО. Чехия же выполняет посредническую роль, согласовывая подписание меморандумов с обязательствами и координируя логистику поставок.

"Средства поступают медленно, мы не можем покупать боеприпасы в долг. <...> Учитывая, что некоторые страны подписали меморандум, но еще не направили деньги, мы не в состоянии приступить к закупкам", - указала на проблемы Чернохова.

Президент Чехии Петр Павел, выступая 17 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что республика нашла возможность закупки для ВСУ сотен тысяч артиллерийских снарядов в третьих странах в случае наличия средств.

В апреле премьер-министр Чехии Петр Фиала проинформировал, что в рамках чешской инициативы найдены 500 тыс. снарядов для Украины. Контракты заключены на закупку почти 200 тыс. этих боеприпасов. На приобретение оставшихся 300 тыс. снарядов, по его словам, контракты будут подписаны в ближайшее время.

28 мая чешский премьер сообщил, что Украина в июне получит десятки тысяч снарядов калибра 155 мм в рамках чешской инициативы.