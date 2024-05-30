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Военное обозрение

«Воздушные бои в стиле «Top Gun» закончились»: в западной прессе критикуют увлеченность России маневренностью истребителей

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Источник изображения: topwar.ru

Маневренность важна во Вселенной фильма «Top Gun», где Маверик заманивает вражеские истребители 5-го поколения на близкую дистанцию, чтобы использовать пушки своего F-14 Tomcat для их уничтожения. В реальном мире может так случиться, что дело будет развиваться по совсем другому сценарию.

Данное высказывается в издании Army Recognition, на страницах которого автор пытается осмыслить приоритетные качества, необходимые для современной истребительной авиации:

Если бы маневренность была ключевым фактором, то такие самолеты, как российский МиГ-31, были бы королями, потому что это один из самых маневренных (и самых быстрых) истребителей в мире.

Однако, как указывается, истребители 5-го и 6-го поколений (оно пока лишь в теории) делают упор на скрытность, ракеты большого радиуса действия и дальность обнаружения, и «эта военная доктрина становится новой нормой». Хотя F-22 и F-35 могут участвовать в воздушных боях, это не то, для чего они предназначены. Они (особенно Raptor) созданы для обеспечения возможности первого обзора, первого выстрела и первого поражения. Они призваны сбивать вражеские самолеты еще до того, как противник узнает о начале боя.

Источник изображения: topwar.ru

Как отмечается, некоторые современные УРВВ летят со скоростью 4 Маха, что означает, что ни один самолет не сможет их обогнать. Но истребители могут попытаться спрятаться от них, и здесь в игру вступает скрытность. Современные самолеты стали медленнее по сравнению с их аналогами 1960-х годов. Меньшая скорость повышает маневренность, но значительно снижает тепловую заметность самолета (повышая скрытность) и увеличивает дальность полета.

Со слов автора, советский МиГ-25 был самым быстрым реактивным самолетом. Сейчас им является МиГ-31, но на Украине он используется только в качестве «грузовика» для перевозки российских гиперзвуковых ракет «Кинжал». Старый американский F-4 Phantom мог летать со скоростью 2,2 или 2,0 Маха; современный F-35 движется со скоростью 1,6 Маха (хотя ожидались 1,8 Маха).

ВВС США удваивают усилия [в новых проектах], пытаясь увеличить скрытность, а не маневренность. Китайцы, похоже, настолько убеждены в том, что эпоха воздушных боев в стиле Top Gun закончилась, что самый совершенный истребитель НОАК J-20 Dragon даже не оснащен встроенной пушкой

- указывается в западной прессе.

Источник изображения: topwar.ru

Как полагает автор, современные высокоскоростные и высокоманевренные ракеты создают так называемую «зону, из которой нет выхода», где у самолета мало шансов избежать поражения.

С его слов, общепризнано, что российские самолеты обладают меньшей скрытностью и якобы худшей авионикой по сравнению с их западными аналогами. Однако, что действительно у них имеется, так это хорошая скорость и высокая маневренность, позволяющая даже выполнять «Кобру Пугачева».

Российские фигуры высшего пилотажа впечатляют, и от их вида захватывает дух, но в бою это все равно что показать врагу «брюхо» самолета с распростертыми к небу крыльями

- пишет автор, критикуя увлеченность маневренностью.

Как он поясняет, это не должно приводить к абсурдному выводу, что российские самолеты не являются смертоносными, боеспособными и не представляют значительной угрозы для ВВС Запада.

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