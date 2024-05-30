Операторы БПЛА ракетных войск завершили проведение испытаний «Соколиная охота»

Сводные команды операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Оренбургского, Владимирского и Омского ракетных объединений завершили испытания «Соколиная охота» на лучший расчет БПЛА в масштабах Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Об этом 29 мая сообщили в Минобороны РФ.

Состязание специалистов по управлению беспилотниками проходило на специализированном летном поле Тагильского ракетного соединения под руководством начальника службы беспилотной авиации РВСН майора Анатолия Беляева. По его словам, с каждым годом подготовка расчетов повышается.

«Опыт проведения спецоперации показал, что беспилотные летательные аппараты активно применяются на всех этапах боевых действий. Ракетные войска стратегического назначения от этого не уходят, так как подготовка расчетов организуется в системе общей подготовки подразделений», — сказал он.

Беляев отметил, что в этом году в «Соколиной охоте» впервые участвовали операторы БПЛА коптерного типа. Они показали высокий профессионализм и мастерство при проведении воздушной разведки и точность сброса боеприпаса.

«Считаю, мы будем с каждым годом только увеличивать темпы проведения конкурса и активно участвовать в его этапах», — добавил начальник службы.

Судейскую бригаду соревнований представляли начальники служб беспилотной авиации ракетных объединений. Для выставления объективной оценки действий расчетов судейской бригадой были разработаны нормативы и методики, позволяющие военнослужащим оттачивать мастерство управления аппаратами на конкурсной основе.

В состав сводных команд вошли операторы двух видов летательных аппаратов — коптерного и самолетного типов. На протяжении нескольких дней военные специалисты выполняли комплекс теоретических и практических этапов, демонстрирующих уровень знания своих беспилотников и умения ими управлять при различных погодных условиях вне зависимости от времени суток.

Общим как для операторов БПЛА самолетного, так и коптерного типа испытанием стало проведение воздушной разведки. Стратегическим ракетчикам были выданы задания на полеты. За минимальное время военнослужащие должны были провести развертывание и запуск средств воздушной разведки и обнаружить ряд целей, в числе которых условная диверсионно-разведывательная группа, замаскированные наземные автомобили и другие объекты.

Для получения наивысших баллов за этап расчеты беспилотников должны были осуществить посадку аппаратов в заданном районе строго в обозначенных границах, не допустив его ухода за пределы посадочной площадки.

Помимо летных испытаний военнослужащие соревновались в огневой, физической и топографической подготовке. На войсковом стрельбище Тагильского ракетного соединения стратегические ракетчики продемонстрировали меткость в выполнении упражнения контрольных стрельб из автоматов АК-74М.

По итогам испытаний победителем в общекомандном зачете стала сборная команда Омского ракетного объединения, которая продемонстрировала лучшие совокупные показатели в управлении БПЛА, в навыках ведения воздушной разведки и в индивидуальной огневой подготовке.

30 апреля в оборонном ведомстве рассказали, что расчет БПЛА Иркутского ракетного соединения стал лучшим в ходе испытаний «Соколиная охота» в масштабе Омского ракетного объединения. Тогда в Барнаульском ракетном соединении завершился этап всеармейских испытаний «Соколиная охота» на звание лучшего расчета беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в масштабе Омского ракетного объединения.