О разработке авиационных двигателей в Китае.

Предприятия авиастроительного сектора оборонно-промышленного комплекса КНР установили прочные отношения с ВВС Пакистана, чего удалось достичь в том числе, благодаря успехам в разработках авиационных двигателей.

Сегодня ОПК Китая на регулярной основе поставляет Пакистану легкие одномоторные истребители поколения 3+ под обозначением JF-17 «Гром» в нескольких модификациях. К настоящему моменту пакистанские военные получили 50 самолетов в модификации Block I и 62 истребителя в версии Block II, которые отличаются наличием системы дозаправки в воздухе, структурой бортового комплекса радиоэлектроники и другими нюансами.

При изготовлении корпусов самолетов второй модификации китайские специалисты использовали большее количество композитных материалов, которые позволили снизить массу фюзеляжа и положительно повлияли на тяговооруженность истребителя, для которого это ключевой показатель. В настоящее время осуществляется сборка истребителей модификации Block III. В их конструкции максимально увеличена доля композитных (углеволоконных) материалов, применена новая РЛС, а также некоторые новые компоненты и материалы. Кроме того, в конце 2019 г. ВВС Пакистана получили первую партию двухместных истребителей JF-17B, которые, вероятно, оснащены двигателями WS-19.

Двухместный истребитель JF-17B ВВС Пакистана

Производство авиационных двигателей – поиск вариантов

Следует отметить, что рассматриваемые боевые самолеты оснащаются, либо российскими авиационными двигателями РД-93 (модификация РД-33), либо китайскими WS-13E (НИОКР под шифром «Тайшань-21»). Последние являются точными копиями силовых установок поставляемых из РФ. Хотя китайские специалисты при изготовлении лопаток компрессора применили более дешевые сплавы, они компенсировали это за счет нанесения высокотемпературных керамических составов, которые позволяют двигателю нормально функционировать при температуре 1650К. Благодаря «керамическим хитростям», китайским специалистам удалось продлить срок службы мотора до 2200 часов, тогда как первый ремонт можно производить после 810 часов.

Российский авиационный двигатель РД-93

Основную часть работы выполнили сотрудники шестого цеха 126-го механического завода, расположенного в г.Аньшунь провинции Гуйчжоу. Ранее это предприятие специализировалось на выпуске авиационных двигателей серии WР, но после успешного освоения производства WS-13 данный завод выполнил комплекс работ по двигателям серии АИ-25, которым в КНР присвоено обозначение WS-11.

По данным китайских источников, еще на этапе проектирования первого варианта перспективного истребителя для ВВС Пакистана (НИОКР под шифром «Супер-7») китайские конструкторы рассчитывали оснащать данный истребитель американским двигателем F-404-GE-402, который серийно выпускала компания General Electric для ранних моделей истребителя F/A-18.

Известно, что лицензию на производство данного двигателя приобрела компания «Вольво», которая выпускает указанный мотор под обозначением RM12 для истребителей JAS-39 Gripen от шведской компании SAAB. Китайские специалисты отмечают, что данный самолет европейского производства не уступает по своим тактико-техническим характеристикам такому распространенному истребителю американского производства как F-16.

Авиационный двигатель RM12 от компании "Вольво"

На базе авиационного двигателя F-404-GE-402 был создан дефорсированный вариант под обозначением F-412, а также F-404-GE-F1D2, которые устанавливали на первые малозаметные истребители-бомбардировщики ВВС США F-117A Nighthawk.

Китайские конструкторы и представители ВВС НОАК высоко оценили надежность и простоту обслуживания F-404-GE-402, который по линейным размерам компактнее российского РД-93, а также несколько легче. Однако для установки такого двигателя внутри корпуса истребителя пришлось бы заново спроектировать места размещения вспомогательной силовой установки, генератора и топливного насоса. Основной плюс американского двигателя – значительный ресурс. По данному показателю F-404-GE-402 превосходит российский РД-93 в три раза.

Достоверно известно, что китайские двигателестроители делали упор именно на F-404 GE-402 поскольку на тот момент в США только компания Pratt&Whitney выпускала аналогичный по мощности мотор серии F-100, однако его надежность оставалась на низком уровне. Обозреватели китайских специализированных военно-технических изданий отмечают, что в 80-е гг. прошлого столетия предприятия ОПК КНР не обладали техническими и кадровыми возможностями для копирования F-404-GE-402.

По оценкам китайских аналитиков, даже ведущие моторостроительные предприятия Поднебесной не были способны адекватно скопировать компоненты такого мощного и компактного турбореактивного авиационного двигателя. Подобное положение дел не устраивало руководство ОПК, поскольку КНР попадала бы в зависимость от поставок двигателей из США. Очевидно, что еще в 80-е гг. прошлого столетия китайские промышленники и военные осознавали всю опасность зарубежных поставок.

Обращение к российским технологиям

Справедливости ради отметим, что китайские специалисты также рассчитывали на закупку таких силовых установок американского производства, как PW1120 и PW-1126 от компании Pratt&Whitney. Первый двигатель американские конструкторы разработали в качестве замены проблемных моторов серии F-100 для истребителей следующего поколения. Однако, он не получил распространения и в настоящее время используется только на истребителях «Кфир» – израильская версия французского «Мираж-5». Второй двигатель был разработан для перспективных учебно-боевых самолетов. Однако, поскольку после событий на площади Тяньаньмэнь в 1989 г. американо-китайские отношения в области военных технологий были свернуты по решению Вашингтона – официальный Пекин лишился доступа к любым военным технологиям. Фактически американские политики серьезно затормозили развитие ОПК КНР и как следствие боевой авиации.

Европейский авиационный двигатель EJ-200

Помимо указанных американских разработок китайские специалисты рассчитывали на покупку турбореактивных авиационных двигателей европейского производства, а именно: RB199 от английской компании «Роллс-Ройс» и EJ-200 – совместная разработка «Роллс-Ройс», MTU (Германия) и FaltAviv (Италия). Отсутствие возможности покупки данных моторов обусловлено сохраняющимся эмбарго на поставку технологий и техники военного и двойного назначения, которое введено после событий 1989 г.

В такой ситуации китайские двигателестроители были вынуждены обратиться к российской стороне за двигателями РД-93. Китайская сторона осознавала, что закупка одной партии данных моторов не позволит планомерно поставлять JF-17 для ВВС Пакистана, поскольку необходимо резервировать часть моторов для проведения замены и ремонта. Кроме того, на Москву может повлиять Индия, и российские власти пойдут на уступки стратегическому партнеру. Именно понимание всех этих моментов стало «драйвером» опытно-конструкторских работ, в результате которых китайские специалисты создали турбореактивный авиационный двигатель WS-13.

Истребитель ВВС Пакистана JF-17 BlockII

В процессе опытной войсковой эксплуатации вскрылось некоторые проблемы, которые нашли отражение в рекламациях от ВВС Пакистана. Китайским конструкторам понадобилось несколько лет для исправления ситуации и к настоящему моменту пакистанские военные согласны приобретать самолеты с WS-13E или даже с его модифицированной версией под обозначением WS-19.

Подводя итог вышесказанному, представляется возможным отметить, что китайские двигателестроители в процессе создания силовой установки для JF-17 прошли сложный путь создания компактного турбореактивного авиационного двигателя средней мощности. Именно благодаря усилиям и затраченному времени, китайским специалистам удалось создать новый двигатель, который пригодится для нового малозаметного легкого истребителя «Цзянь-31».

По материалам китайских специализированных военно-технических изданий