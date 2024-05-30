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Забайкальские огнеметчики рассказали «Известиям» о преимуществах ТОС-2 «Тосочка»

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ

Забайкальские огнеметчики направляют снаряды тяжелых огнеметных систем (ТОС) в сторону Угледара, где в хорошо укрепленных и забетонированных подземельях засели украинские боевики. ТОС называют незаменимым спутником пехоты — они помогают российским подразделениям вести наступление. После ударов ТОС выживший противник сдается без боя, рассказал 29 мая корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.


«Редкая возможность увидеть модифицированный ТОС в работе так близко. За безобидным названием «Тосочка» скрывается мощная сила. Такого грозного оружия нет ни у кого в мире. Один снаряд весит 200 кг. Внутри каждого — специальная химическая смесь. При попадании она воспламеняется. Температура в зоне поражения поднимается до 3 тыс. градусов», — рассказал журналист.

Ольков заглянул в кабину боевой машины и отметил, что в ней просторно. Место водителя, за ним — два места для членов экипажа — командира машины и наводчика.

Командир огнеметного взвода с позывным Саратов рассказал о первом выезде на «Тосочке» — до противника было более 15 км. Экипаж отработал быстро и точно, поразив живую силу и опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Навигационная система облегчила нам работу. Машина сама себя высчитывает быстрее, чем мы с помощью буссоли. Сама себя определяет. Вводим координаты цели в компьютер. В отличие от первого гусеничного «Солнцепека», «Тосочка» уже на колесах. Разгоняется до 100 км в час. Скорость важнее всего, особенно когда нужно быстро уехать из-под ответного огня», — добавил он.

Саратов отметил: удары «Тосочки» по сравнению с ее предшественником «Солнцепеком» мощнее и дальнобойнее. «Тосочка» накрывает раскаленным облаком большую площадь, почти восемь футбольных полей, но главное — это увеличенная дальность снарядов — 10–15 км. По меркам артиллерии, это почти в упор, оценил командир взвода способности ТОС-2.

Командир машины с позывным Банщик признался, что ТОС-2 ему нравится больше предшественницы за счет дальности работы. На ТОС-1 подъезжали близко, порой до 5 км к линии соприкосновения с противником. После работы порядка трех минут нужно было уезжать.

«На этой машине можно постоять подольше и поработать поточнее, поразить врага. А первую машину [ТОС-1] очень быстро вычисляют», — сказал он.

28 мая Минобороны РФ показало, как экипаж тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка» подразделения войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) группировки «Север» в ходе выполнения боевых задач уничтожил взводные опорные пункты и живую силу ВСУ. По словам командира взвода с позывным Кит, ТОС-2 отличается мобильностью, у боевой машины увеличен запас хода, в три раза увеличена дальность стрельбы.

В тот же день корреспондент «Известий» Кирилл Ольков узнал о новейшей технике защиты корпуса танка или БМП от воздушной атаки противника. Боевой машине не страшен ни один враг, когда корпус укрывают стальные листы ромбовидной формы — на западе ее прозвали «черепаха», а у нас — «царь-мангал».


Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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