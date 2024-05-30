Кирби прокомментировал запрос Зеленского на удары американским оружием вглубь России

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Координатор администрации США, помощник президента Байдена Джон Кирби прокомментировал запросы Украины о том, чтобы Вашингтон разрешил нанесение ударов американским оружием по территории России (в границах до марта 2014 года).
Отвечая на вопрос журналиста, Кирби заявил, что «знает о том, что Зеленский сейчас «выражает заинтересованность в применении западного оружия против объектов в глубине российской территории».
Кирби:
Здесь обращает на себя внимание слово «пока». То есть, мнение американских властей в любой момент может измениться.
А накануне президент Франции Макрон поддержал киевский режим в его желании бить предоставленными НАТО ракетами и дронами по «международного признанной» территории РФ.
Макрон:
При этом Макрон, используя карту, ранее уже использованную одним из американских конгрессменов, заявил, что «следовало бы дать возможность Украине наносить удары по тем объектам в России, откуда удары наносятся по Украине».
Вполне очевидно, что идёт своеобразный «прогрев» темы со стороны Запада, и в конечном итоге такое разрешение может быть киевскому режиму дано.