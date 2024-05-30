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Военное обозрение

Кирби прокомментировал запрос Зеленского на удары американским оружием вглубь России

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Источник изображения: topwar.ru

Координатор администрации США, помощник президента Байдена Джон Кирби прокомментировал запросы Украины о том, чтобы Вашингтон разрешил нанесение ударов американским оружием по территории России (в границах до марта 2014 года).

Отвечая на вопрос журналиста, Кирби заявил, что «знает о том, что Зеленский сейчас «выражает заинтересованность в применении западного оружия против объектов в глубине российской территории».

Кирби:

Я скажу, что изменений в наших принципах относительно этого нет. Мы до этого времени не поощряли и пока не поощряем использование предоставленного нами оружия для ударов вглубь России.

Здесь обращает на себя внимание слово «пока». То есть, мнение американских властей в любой момент может измениться.

А накануне президент Франции Макрон поддержал киевский режим в его желании бить предоставленными НАТО ракетами и дронами по «международного признанной» территории РФ.

Макрон:

Пока получается так, что мы даём украинцам оружие, но запрещаем им себя защищать.

При этом Макрон, используя карту, ранее уже использованную одним из американских конгрессменов, заявил, что «следовало бы дать возможность Украине наносить удары по тем объектам в России, откуда удары наносятся по Украине».

Вполне очевидно, что идёт своеобразный «прогрев» темы со стороны Запада, и в конечном итоге такое разрешение может быть киевскому режиму дано.

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Страны
Россия
США
Украина
Франция
Проекты
NATO
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