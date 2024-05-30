Индийская армия создала противотанковую установку на базе трактора

Источник изображения: topwar.ru

На фоне модернизации вооруженных сил Индии в войсках подогревается творческий ажиотаж, в результате которого рождаются уникальные изделия. Это явление называется Jugad, что переводится с хинди как «гениальная импровизация».

Индийская армия разработала креативное и инновационное решение для повышения своих противотанковых возможностей

- говорится в местном издании IDRW.

Военные модифицировали трактор под самоходную противотанковую установку. СПТРК оснащен одной готовой к выстрелу ПТУР «Конкурс-М» и может нести еще четыре ракеты для быстрой перезарядки.

Использование индийской армией трактора в качестве мобильной противотанковой платформы демонстрирует ее способность адаптироваться и импровизировать перед лицом оперативных требований

- отмечается в издании.

Как указывается, это экономически эффективное решение потенциально может увеличить количество пусковых установок при развертывании войск, укрепив возможности противотанковой обороны армии.

Концепция Jugad не является чем-то новым для индийской армии. Вооруженные силы имеют долгую историю новаторских модификаций и адаптации существующей техники в соответствии с конкретными требованиями поля боя. Этот изобретательный подход не только решает проблемы со снабжением, но и способствует развитию культуры самостоятельности при преодолении трудностей

- поясняется в издании.