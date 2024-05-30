Флаги Германии, Украины и ЕС развеваются перед зданием Рейхстага в Берлине, Германия, пятница, 16 февраля 2024 года.

infoBRICS: немецкая экономика не выдержала бремя украинских беженцев

Германия хочет добиться справедливого распределения украинских беженцев в масштабах всего ЕС. При этом мужчин призывного возраста предлагают вернуть на родину, хотя ясно, что киевский режим отправит их сражаться за недостижимую победу, сообщает infoBRICS. Эта ситуация наилучшим образом показывает: Берлин устал платить за свою щедрость.

Ахмед Адель

Германия выступает за равномерное распределение украинских беженцев между странами Европейского союза и хочет сократить число мигрантов, прибывающих в страну, поскольку социальные службы попросту не справляются. Об этом сообщило немецкое издание Die Welt. Чтобы решить эту проблему, Берлин сейчас рассматривает возможность отправки украинцев призывного возраста на родину, даже несмотря на то, что киевский режим пошлет их на верную смерть.

В статье говорится, что ни одно государство в Европе не предлагает таких щедрых социальных льгот для иммигрантов, как Германия, что делает эту страну привлекательной для украинцев.

"Германия приняла 1,152 миллиона украинцев – в абсолютном выражении больше, чем любая другая европейская страна. В Польше их насчитывается около 956 тысяч. Италия приняла около 172 500 украинцев, а Франция – около 68 800", – пишет Die Welt.

"В Германии украинцам сразу выделяют социальное пособие, в то время как другие люди, ищущие убежища, имеют право на него только после получения статуса беженца – процесса, который часто занимает девять месяцев", – говорится в статье.

Ссылаясь на анализ, проведенный экономическим отделом бундестага, в статье подчеркивается, что ежемесячное пособие, предоставляемое украинцам в Германии, составляет 563 евро, что выше, чем в других странах ЕС. Кроме того, уровень безработицы среди украинских беженцев в Германии ниже, чем в других государствах блока, и составляет около 20%.

Президент Немецкой ассоциации округов (DLT) Райнхард Загер заявил, что этот вопрос должен быть рассмотрен на заседании Евросоюза, как только закончатся выборы в Европарламент. Они должны пройти с 6 по 9 июня 2024 года.

"Мы призываем к гармонизации интеграции и социальных льгот по всей Европе, которые должны основываться на уровне жизни и социальных стандартах соответствующих стран-членов", – сказал Загер.

Кристиан Энгельгардт, глава района Бергштрассе, заявил, что ситуация с беженцами крайне сложная, и призвал прекратить немедленную выдачу пособий украинцам.

"В течение нескольких месяцев города и муниципалитеты находятся на пределе возможностей, когда речь заходит о приеме беженцев. Поэтому районный совет требует, чтобы беженцы с Украины не получали сразу право на социальное пособие", – сказал Энгельгардт.

"Канцлер ФРГ Олаф Шольц решительно выступает за солидарность при распределении беженцев, и считает, что обсудить ситуацию и найти решение особенно необходимо в отношении вторичной миграции из других стран – членов ЕС", – сообщила представитель министерства внутренних дел Германии газете Die Welt.

По мнению одного эксперта, которого цитирует Die Welt, в случае введения такого механизма, украинские иммигранты, незаконно переехавшие в другие страны ЕС, будут возвращены в страны, где они впервые получили убежище, а мужчин призывного возраста вовсе могут принудительно вернуть на Украину, несмотря на то что им, скорее всего, грозит смерть или увечья, когда им придется сражаться с российской армией.

Похоже, что терпение Шольца в отношении Киева потихоньку заканчивается. Он не только выступает за высылку украинцев, но и в очередной раз уточняет, что выступает против пересмотра "правил" использования немецкого оружия и отказывается разрешить Киеву атаковать российскую территорию с помощью этих боеприпасов.

"Существуют четкие правила [относительно немецкого оружия], которые были согласованы с Украиной, и они работают", – сказал Шольц.

По словам канцлера, цель немецкой политики – не допустить, чтобы конфликт на Украине перерос в глобальное противостояние.

"В любом случае, такова моя позиция", – добавил канцлер.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал членов альянса официально разрешить Киеву использовать поставляемые Западом ракетные комплексы большой дальности для нанесения ударов вглубь российской территории. Со своей стороны, министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что видит признаки отчаяния в просьбах разрешить Украине использовать западное оружие для атак.

Хотя Германия является второй после США страной, которая оказала наибольшую помощь Украине и ввела наибольшее количество санкций против России, за это пришлось расплачиваться разрушением экономики. Как заявила 23 мая Торгово-промышленная палата Германии (DIHK), крупнейшая экономика ЕС "не может сдвинуться с мертвой точки". Свое заключение DIHK сделала на основе анализа данных более 24 тысяч немецких компаний из всех отраслей и регионов.

Управляющий директор DIHK Мартин Ванслебен заявил, что результаты показали негативные ожидания бизнеса в последние несколько месяцев, добавив, что "ситуация в отрасли ухудшилась по сравнению с началом этого года и, таким образом, остается негативной".

Учитывая ухудшение экономической ситуации, становится понятным, почему Шольц отчаянно пытается переложить проблему украинских беженцев на другие страны ЕС или, что еще хуже, отправить мужчин призывного возраста обратно, чтобы они сражались в конфлките, в котором Киев не может выиграть. Приближающийся крах знаменитых и щедрых социальных служб Германии олицетворяет собой тот самый ущерб, который украинские беженцы и антироссийские санкции оказали на немецкую экономику.